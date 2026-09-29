Colapinto reveló su preparación especial para el GP en Malasia: la sanción que condicionará su carrera
El argentino afrontará por primera vez el circuito de Sepang después del accidente en Bakú. Alpine diseñó una preparación especial para adaptarlo al cambio horario y deberá cumplir cinco puestos de penalización en la grilla.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto debutará este fin de semana en el GP de Malasia condicionado por una sanción de cinco puestos en la grilla, tras su accidente en la carrera anterior en Bakú.
- El piloto entrenó de madrugada en Enstone para adaptarse al calor y al huso horario de Sepang, circuito que reemplazó a Bahréin por el conflicto armado en Medio Oriente.
- Pese a la penalización, el argentino apunta a clasificar al Top 10 en un trazado muy exigente, buscando recuperarse anímicamente y consolidar su rendimiento en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ya dio vuelta la página después del accidentado Gran Premio de Bakú y puso la mira en un desafío completamente nuevo. El piloto argentino afrontará este fin de semana su primera experiencia en el circuito de Sepang, escenario al que la Fórmula 1 regresará por primera vez desde 2017 y que obligó a Alpine a diseñar una preparación especial para adaptarse tanto a las características de la pista como a las exigentes condiciones climáticas de Malasia.
La fecha tendrá además una particularidad: oficialmente se disputará como el Gran Premio de Bahréin en Malasia. La competencia que originalmente debía realizarse en Bahréin tuvo que ser reprogramada debido al conflicto bélico en Medio Oriente y la categoría encontró entre el 2 y el 4 de octubre un espacio disponible para trasladarla a Sepang.
Para Colapinto, la carrera aparece como una oportunidad inmediata de recuperación después de lo sucedido en Azerbaiyán. Durante el relanzamiento en Bakú, el argentino frenó tarde en la curva 1 y terminó impactando contra el otro Alpine, en un incidente que también involucró a Pierre Gasly y Lando Norris.
Los comisarios le aplicaron inicialmente una penalización de 10 segundos, pero como no completó la carrera, la sanción se transformó en un recargo de cinco posiciones en la grilla de largada en Malasia. Así, independientemente de su resultado en la clasificación del sábado, Colapinto deberá retroceder cinco lugares para la competencia principal.
Una preparación especial para Sepang
Una vez terminada la actividad en Bakú, Colapinto viajó directamente hacia la fábrica de Alpine en Enstone para trabajar en el simulador. Sin embargo, esta vez hubo una particularidad: la sesión comenzó a las cinco de la mañana.
La intención del equipo fue comenzar a adaptar al piloto y a sus ingenieros al cambio horario que encontrarán en Malasia, además de familiarizarlo con una pista en la que nunca compitió.
“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía viendo Fórmula 1”, explicó el argentino.
“Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue bastante único porque nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario: estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, agregó sobre la particular planificación de Alpine.
Sepang representa, además, uno de los mayores desafíos físicos del calendario. El trazado combina largas rectas con sectores de curvas rápidas, mientras que las temperaturas elevadas y la humedad suelen llevar al límite a los pilotos. A eso se suma una variable habitual en Malasia: la posibilidad de lluvias intensas y repentinas.
“Una cosa que se destaca son las condiciones, porque hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta posibilidad de lluvia”, señaló Colapinto.
Pese a la penalización que deberá cumplir en la largada, el argentino mantiene un objetivo ambicioso para el fin de semana. “La tarea es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en posición de competir por el Top 10 en ambos días otra vez”, afirmó.
A qué hora corre Colapinto en Malasia y cómo verlo en vivo
La actividad comenzará durante la madrugada argentina del viernes 2 de octubre. La Práctica Libre 1 será desde la 1.30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 5.
El sábado 3, la Práctica Libre 3 arrancará a la 1.30 y la clasificación será desde las 5. Finalmente, la carrera se disputará el domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada de Argentina.
Toda la actividad del Gran Premio podrá verse en vivo mediante Disney+ Premium.