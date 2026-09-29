Colapinto reveló su preparación especial para el GP en Malasia: la sanción que condicionará su carrera

Franco Colapinto ya dio vuelta la página después del accidentado Gran Premio de Bakú y puso la mira en un desafío completamente nuevo. El piloto argentino afrontará este fin de semana su primera experiencia en el circuito de Sepang, escenario al que la Fórmula 1 regresará por primera vez desde 2017 y que obligó a Alpine a diseñar una preparación especial para adaptarse tanto a las características de la pista como a las exigentes condiciones climáticas de Malasia.