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La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

El francés reconoció que el resultado en Azerbaiyán fue difícil de procesar, aunque destacó que el argentino asumió su error y le pidió disculpas.

RESPETO. Pierre Gasly y Franco Colapinto mantienen una buena relación fuera de la pista pese al choque que protagonizaron en el Gran Premio de Azerbaiyán.
RESPETO. Pierre Gasly y Franco Colapinto mantienen una buena relación fuera de la pista pese al choque que protagonizaron en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly afirmó que mantendrá su relación con Franco Colapinto si hay respeto mutuo, tras el choque en el GP de Azerbaiyán que dejó a ambos fuera de carrera.
  • En Bakú, el argentino bloqueó en una frenada y chocó al francés cuando ambos sumaban puntos. Colapinto asumió el error y pidió disculpas públicas a Gasly y a Alpine.
  • La escudería busca dar vuelta la página para el GP de Malasia en Sepang, donde Colapinto deberá cumplir con una sanción de cinco posiciones en la grilla de partida.
Resumen generado con IA

El accidente entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán todavía deja repercusiones dentro de Alpine. Los dos pilotos terminaron fuera de carrera después de un incidente protagonizado por el argentino, que bloqueó al frenar y perdió el control de su monoplaza. Días después, el francés habló de lo ocurrido y marcó qué considera necesario para sostener la relación entre ambos compañeros. 

Gasly reconoció que el golpe fue especialmente doloroso por el contexto que atravesaba Alpine en Bakú. La escudería francesa había mostrado un buen rendimiento durante el fin de semana y tenía la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos. “El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”, señaló el francés. 

Colapinto asumió rápidamente la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas tanto a su compañero como al equipo. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, reconoció el argentino después de la carrera. 

La condición de Gasly para mantener la relación

Pese al mal momento, Gasly dejó en claro que el vínculo personal con Colapinto no quedó roto por el incidente. Ambos mantienen una buena relación fuera de la pista y, según explicó el francés, lo sucedido puede quedar atrás si existe una condición básica entre los dos. “Mientras haya respeto, todo es posible”, afirmó Gasly a Sky Sports F1. Además, contó que habló con el argentino después del accidente y aceptó sus disculpas.  

El propio Colapinto volvió a lamentar el episodio y reconoció que no fue el único perjudicado. “Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando”, expresó. También admitió que se trató de “un gran error” que no debería haber sucedido. 

La relación entre los dos pilotos ya había atravesado otro episodio en Madrid, cuando Colapinto consideró que Gasly lo había obstaculizado mientras defendía su posición frente a Oscar Piastri. Ahora, ambos deberán dejar atrás el incidente de Bakú y concentrarse en la próxima fecha, un Gran Premio que se disputará excepcionalmente en el circuito de Sepang, en Malasia, donde Colapinto además deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla.

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