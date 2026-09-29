La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

Gasly reconoció que el golpe fue especialmente doloroso por el contexto que atravesaba Alpine en Bakú. La escudería francesa había mostrado un buen rendimiento durante el fin de semana y tenía la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos. “El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”, señaló el francés.