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Nations League: a qué hora juegan España-Croacia y República Checa-Inglaterra y cómo verlos en vivo

La segunda fecha de la Liga A continúa este martes con dos partidos destacados. Ambos comenzarán a las 15.45 de Argentina y tendrán transmisión por TV y streaming.

FIGURA. Lamine Yamal será titular en España para el duelo frente a Croacia por la Nations League.
FIGURA. Lamine Yamal será titular en España para el duelo frente a Croacia por la Nations League.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • España vs. Croacia y Rep. Checa vs. Inglaterra juegan hoy a las 15.45 en Sevilla y Praga por la fecha 2 de la UEFA Nations League en busca del liderazgo del Grupo 3.
  • España y Croacia ganaron sus debuts ante Inglaterra y Rep. Checa respectivamente, por lo que llegan punteros; ingleses y checos necesitan sumar para salir del fondo.
  • El cruce en Sevilla perfilará al líder hacia la clasificación, mientras que una nueva caída dejaría a ingleses o checos comprometidos prematuramente en la pelea por el torneo.
Resumen generado con IA

La UEFA Nations League continúa este martes 29 de septiembre con dos partidos destacados de la segunda jornada de la Liga A. España recibirá a Croacia, mientras que República Checa será local frente a Inglaterra, en dos encuentros que comenzarán simultáneamente a las 15.45 de Argentina.

El principal atractivo estará en Sevilla. España y Croacia llegan con puntaje ideal después de haber ganado en el estreno y se enfrentarán en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo del Grupo 3.

España-Croacia: horario y cómo verlo en vivo

El partido se disputará desde las 15.45 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. En Argentina podrá verse por ESPN y también vía streaming a través de Disney+ Premium.

España llega entonada después de vencer 3-2 a Inglaterra en Wembley en su debut en la competencia. Croacia, por su parte, también comenzó con una victoria como visitante: derrotó 2-1 a República Checa en Praga. Así, ambos seleccionados tienen tres puntos y se enfrentarán directamente por el liderazgo de la zona.

El encuentro también reeditará un cruce que se volvió frecuente en las últimas competencias europeas. El antecedente más reciente corresponde a la Eurocopa 2024, cuando España se impuso por 3-0.

República Checa-Inglaterra: horario y cómo verlo en vivo

También desde las 15.45, República Checa recibirá a Inglaterra en el Fortuna Arena de Praga. El encuentro podrá verse en Argentina por ESPN 2, mientras que de manera online estará disponible en Disney+ Premium. También podrá seguirse mediante las plataformas de los operadores que incluyan la señal de ESPN 2.

A diferencia del otro duelo del grupo, checos e ingleses llegan necesitados de una reacción. República Checa cayó 2-1 frente a Croacia en la primera jornada, mientras que Inglaterra perdió 3-2 como local contra España.

Por eso, el partido en Praga tendrá una importancia especial para ambos: una nueva derrota podría complicarlos prematuramente en la pelea por los primeros puestos de una zona que comenzó con españoles y croatas en ventaja.

La Nations League 2026/27 busca al sucesor de Portugal, campeón de la edición anterior, y este martes completará otra jornada con dos partidos de alto perfil en la máxima categoría del certamen.

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