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La Chaya 2027: cinco noches y una grilla con Cazzu, Trueno y Abel Pintos

El festival se realizará del 4 al 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La venta anticipada de entradas comenzará en octubre.

CAZZU Y TRUENO. El festival riojano se realizará en febrero y ya confirmó parte de su programación
CAZZU Y TRUENO. El festival riojano se realizará en febrero y ya confirmó parte de su programación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Rioja confirmó La Chaya 2027 del 4 al 8 de febrero en el Autódromo local, con una grilla liderada por Cazzu, Trueno y Abel Pintos para celebrar su tradicional fiesta.
  • Presentado en la FIT, el evento unirá folklore, cuarteto y música urbana. Las entradas saldrán a la venta online el 15 de octubre, tras una edición 2026 con ocupación plena.
  • El festival busca potenciar el turismo provincial en Carnaval y atraer a nuevas generaciones, consolidando a La Rioja como una plaza cultural clave del verano argentino.
Resumen generado con IA

Cazzu, Trueno, Abel Pintos y Soledad ya tienen fecha en el calendario. Los cuatro forman parte de la primera lista de artistas confirmados para La Chaya 2027, que volverá a reunir música urbana, cuarteto y folklore durante cinco noches en La Rioja.

El festival se realizará del 4 al 8 de febrero de 2027 en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La fecha fue presentada oficialmente durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde también se anticiparon algunos detalles de la próxima edición.

La programación busca reunir distintas generaciones y estilos. A los cuatro artistas mencionados se suman Luciano Pereyra, Sergio Galleguillo, Q' Lokura, DesaKTa2, Euge Quevedo, La LBC, Ahyre, Loco Amato, Lázaro Caballero, Campedrinos y La Bruja Salguero, entre otros nombres que forman parte de la primera tanda de confirmaciones.

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De la música urbana al folklore

La presencia de Cazzu y Trueno incorpora dos referentes de la escena urbana argentina a un festival con una fuerte tradición folklórica. En la misma grilla estarán artistas como Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra y Sergio Galleguillo, además de representantes del cuarteto.

El encuentro recuperará el formato tradicional de cinco noches consecutivas, que coincidirán con el fin de semana largo de Carnaval.

La Chaya también forma parte de la agenda turística de La Rioja. Durante la presentación en la FIT, el Gobierno provincial destacó el movimiento generado por la edición anterior: según los datos difundidos, en 2026 llegaron alrededor de 6.200 turistas y la ocupación hotelera alcanzó entre el 95% y el 100%.

La presentación del festival contó además con la actuación del músico riojano Josho González y con una muestra de propuestas gastronómicas y turísticas de la provincia.

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Cuándo salen las entradas

Quienes quieran viajar a La Rioja para el festival tendrán que esperar hasta el jueves 15 de octubre, cuando se habilitará la venta anticipada de entradas y abonos de manera online.

Ese día también se informarán los precios, descuentos y condiciones de compra. La organización todavía tiene previsto anunciar más detalles de la programación.

Las novedades se comunicarán a través de las redes oficiales de La Chaya, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Turismo y Culturas.

Con cinco noches confirmadas y una grilla que todavía puede sumar nombres, La Chaya 2027 ya empieza a instalarse en la agenda del próximo verano. Para quienes estén pensando en una escapada de febrero, La Rioja ya tiene fecha y música.

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