“Ley Cazzu”: por qué la artista inspiró un proyecto que llegó al Congreso

Meses atrás, al ser consultada por el proyecto de ley mexicano, Cazzu respondió: “Esto es parte de mi vida, mi espacio en el progreso de la igualdad, del feminismo. Dije: 'Vamos a buscar los espacios para decir las cosas que no están bien, que estaría bueno que estén mejor'. Y siempre fue ese mi lugar. Creo que también fue mi responsabilidad tomar una postura un poco más política y social, eso decanta en estos resultados, ¿no? Esta iniciativa de la ley Cazzu a mí me pareció como un montón. Me confunde. Me pone feliz que para algunas personas yo represente cosas buenas. Es lindo lo que piden, lo que proponen, no sé muy bien cómo sentirme al respecto”.