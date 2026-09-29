SociedadActualidad

La oración a San Miguel Arcángel para pedir protección frente a las fuerzas del mal

Una visión le inspiró pedir protección a la Iglesia contra los demonios.

La oración a San Miguel Arcángel para pedir protección frente a las fuerzas del mal
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia católica conmemora cada 29 de septiembre el Día de San Miguel Arcángel en todo el mundo, invocando su tradicional oración para pedir protección contra el mal.
  • El papa León XIII escribió esta plegaria en 1884 tras una visión donde vio al demonio atacar a la Iglesia, basándose en la figura bíblica del arcángel como guerrero celestial.
  • La fecha refuerza la devoción popular cristiana hacia los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, figuras clave de auxilio espiritual y guía ante momentos de crisis o adversidad.
Resumen generado con IA

La tradición cristiana celebra cada 29 de septiembre el Día de San Miguel, uno de los arcángeles destacados en la historia del catolicismo. El poder con que se recuerda a la figura de Miguel creció tanto que el papa León XIII escribió la oración a San Miguel para pedir su protección frente a las fuerzas del mal.

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra el 29 de septiembre y qué significa para la Iglesia

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra el 29 de septiembre y qué significa para la Iglesia

La imagen de Miguel aparece pocas veces en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En este último aparece dos veces en el Libro de Daniel. En ambas ocasiones, Miguel es representado como un luchador y guerrero celestial que busca proteger al pueblo de Dios.

En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Miguel forma parte de una batalla en la que sus ángeles luchan contra un dragón que representa a Satanás. Tras el enfrentamiento, Miguel vence. Desde entonces, es considerado jefe de los ejércitos celestiales, guardián de la Iglesia y defensor en la hora de la muerte.

Oración del papa León XIII a San Miguel: protección y fe

El papa León XIII estuvo al frente del Vaticano durante un cuarto de siglo, entre 1878 y 1903. En 1884, tuvo una particular visión del arcángel San Miguel: vio que el demonio se acercaba a la Iglesia y que San Miguel la defendía. Entonces, según contó uno de los trabajadores de su confianza, se levantó a su escritorio y redactó la oración que debía ser rezada en todo el mundo al final de cada misa por la protección de la Iglesia. La oración es la siguiente:

San Miguel arcángel, defiéndenos en la batalla,

sé nuestro amparo contra las maldades y asechanzas del diablo,

que Dios le reprenda, es nuestra humilde súplica;

y tú, Príncipe de las huestes celestiales,

por el poder de Dios,

arroja al Infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos,

que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas.

Amén.

Santoral del 29 de septiembre

El 29 de septiembre el santoral de la Iglesia Católica celebra también a otras dos figuras: los arcángeles San Gabriel y San Rafael. El primero es considerado el mensajero de la Buena Nueva. En la Biblia es quien anuncia a la virgen María la llegada del hijo de Dios, fruto de su vientre. Este suceso lo ubica como el más conocido de la tradición católica y como una señal de buenas noticias.

También se celebra al arcángel San Rafael, cuyo nombre significa “Medicina de Dios”, es conocido como el arcángel de la salud y de los viajeros. La tradición lo invoca para pedir protección en los caminos y en momentos de enfermedad.

Temas Iglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco

A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

Qué santo se celebra hoy, 28 de septiembre: la historia de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Qué santo se celebra hoy, 28 de septiembre: la historia de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
2

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial
3

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario
4

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
5

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Comentarios