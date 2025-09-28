Arcángel Miguel: cómo recibir su protección según la espiritualidad

En la tradición cristiana, el arcángel Miguel es reconocido como jefe de los ejércitos celestiales. Representado con armadura, espada y la balanza del Juicio Final, es considerado el más poderoso de los arcángeles y un guardián contra el mal.
Su nombre aparece en el Apocalipsis (12, 7-9):
“Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron con el Dragón”.
Según la Enciclopedia Católica, Miguel tuvo cuatro misiones principales:
Pelear contra Satanás.
Rescatar las almas de los fieles, especialmente al momento de la muerte.
Ser el “campeón del pueblo de Dios” y patrón de la Iglesia.
Conducir las almas de los hombres al juicio final.
Cómo pedir la protección del arcángel Miguel
A lo largo de los siglos, distintas tradiciones espirituales enseñaron rituales y prácticas para invocar su presencia. Entre las más difundidas se encuentran:
Prender una vela azul los domingos: día consagrado a San Miguel.
Rezar su oración durante 21 días seguidos, preferiblemente comenzando un domingo.
Hacerlo en momentos de necesidad, ya que la devoción no se limita a un calendario.
La oración del arcángel Miguel
Una de las formas más extendidas de pedir su protección es a través de la siguiente plegaria:
“Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales.
Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor.
Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.
Amén.”
Rezarla durante tres semanas consecutivas se considera un modo de recibir su amparo.
La meditación como camino de conexión espiritual
Además de la oración, la meditación es una herramienta poderosa para establecer un vínculo más profundo con el arcángel Miguel.
Existen técnicas que buscan abrir la conciencia a su energía protectora, generando paz interior y confianza en momentos de dificultad.
La espiritualidad, destacan los expertos, no debería limitarse a instantes puntuales, sino integrarse en la vida cotidiana. La protección del arcángel Miguel puede extenderse a la salud, las relaciones, el trabajo y todas las áreas personales.