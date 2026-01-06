La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La calidad del servicio de distribución eléctrica que brinda EDET en Tucumán fue tan cuestionada como defendida ayer, en la audiencia pública que se llevó a cabo por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los próximos cinco años. Usuarios y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs) mencionaron la falta de inversiones en el interior, cortes reiterados y la complejidad de lectura de las facturas. La firma, en tanto, remarcó que tiene inversiones por más de $70.000 millones y que los indicadores señalan que la cantidad y la duración de los cortes de servicio -en promedio- se redujeron de manera considerable, al punto de que los indicadores están por debajo de la media nacional.