La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La calidad del servicio de distribución eléctrica que brinda EDET en Tucumán fue tan cuestionada como defendida ayer, en la audiencia pública que se llevó a cabo por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los próximos cinco años. Usuarios y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs) mencionaron la falta de inversiones en el interior, cortes reiterados y la complejidad de lectura de las facturas. La firma, en tanto, remarcó que tiene inversiones por más de $70.000 millones y que los indicadores señalan que la cantidad y la duración de los cortes de servicio -en promedio- se redujeron de manera considerable, al punto de que los indicadores están por debajo de la media nacional.
El interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, encabezó la audiencia que se extendió por ocho horas, convocó más de 200 participantes presenciales en el Hotel Sheraton y otras decenas de modo virtual, y contó con cerca de 40 oradores. Si bien el evento no define el cuadro tarifario, suma elementos y consideraciones que el Ente de Control incorporará para estudiar el incremento pedido por la empresa. El nuevo cuadro tarifario saldría por resolución en febrero y no estaría por encima de la inflación.
En el acceso al hotel se montó un fuerte operativo policial, con vallas y decenas de uniformados, incluso de Infantería. Es que se había convocado a una movilización que finalmente se diluyó. Puertas adentro, en tanto, hubo un importante despliegue de seguridad privada con detectores de metales. De todos modos, se permitió el ingreso a quienes se acercaban, aunque no estuvieran en la lista de inscriptos y todo se desarrolló sin sobresaltso.
Métricas positivas
Ascárate destacó que la audiencia se hacía de modo presencial luego de 10 años, y resaltó que el objetivo era escuchar a todas las partes. A través de su gerente general, Ernesto San Miguel, y el gerente comercial, José Luis Vega, EDET tuvo la primera exposición.
Los directivos remarcaron que el 31% del monto de la factura va para la empresa, que el 28% son impuestos y el 41% es abastecimiento. Señalaron que viene creciendo la demanda de energía, que la firma desembolsó hasta $32.000 millones por año para ampliar la red de distribución, entre otras inversiones que totalizaron unos $71.000 millones en los últimos cinco años. Señalaron que, gracias a eso, redujeron significativamente el promedio de cortes por clientes: en 2016 era 11,3 y ahora de 4,8 en la actualidad (promedio nacional de 10). Y que también se redujo el tiempo promedio del problema: de 26 horas en 2016 a 11,4 en 2025 (16,5 el promedio nacional).
Cuestionamientos
Por el lado de Erspet, los gerentes Alejandro Danone (Asuntos Económicos) y José Torres (Energía) dijeron que en la provincia hay unos 580.000 usuarios, explicaron los parámetros que toman para analizar las subas solicitadas y afirmaron que acompañarán el crecimiento de la demanda de potencia, pero con mayor control y trazabilidad.
Por parte de los usuarios, el Defensor del Pueblo Eduardo Cobos fue el primero en tomar la palabra. Habló de que el servicio es ineficiente y que eso lo pagan todos los tucumanos. Dijo que hay serios problemas con las líneas en el interior a pesar de ser una provincia pequeña. “Hay postes de luz que se caen solos y los cables los están sosteniendo”, criticó. Y agregó: “la gente no está discutiendo tanto el valor sino la calidad del servicio”.
La Defensora del Usuario, Silvia Elena López, pidió que se deje de culpar a Transnoa de una vez por los problemas. Solicitó a la Provincia que siga manteniendo la tarifa social, en especial ahora que la Nación la está retirando, y pidió una factura con mayor claridad.
Entre los expositores, también estuvieron los legisladores Alberto Olea y José Seleme, presidente y vicepresidente de la comisión de Energía y Comunicaciones de la Legislatura, respectivamente. Como representante del Poder Ejecutivo asistió Martín Viola, secretario de Energía. Además expusieron representantes gremiales y de asociaciones que nuclean a los generadores de energía.