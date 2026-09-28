Preventiva para un mayor y un adolescente por el crimen de la mujer

Los defensores de los acusados, Exequiel Prado, Clara Aguirre y Valentina Otero Borelli, dijeron que la investigación era muy incipiente y que aún quedaba por determinar quiénes habían sido los autores de los disparos, ya que se confirmó que ambos grupos usaron armas de fuego. Solicitaron que el adolescente fuera trasladado a un domicilio hasta que se aclare su situación procesal y que, en el caso de “Goyo”, si se le dictaba una medida privativa de la libertad, se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario.