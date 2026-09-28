Preventiva para un mayor y un adolescente por el crimen de la mujer

Resumen para apurados
- La Justicia dictó prisión preventiva para un adulto y un menor acusados de matar a una mujer durante una balacera entre bandas en San Miguel de Tucumán el domingo.
- Fabiana Páez murió y su madre resultó herida al quedar en la línea de fuego cuando salieron a la vereda en medio de un tiroteo entre los Navarro y "Los Pericotes".
- Un tercer sospechoso, señalado como el autor de los disparos mortales, se entregó a las autoridades y será imputado este martes en una nueva audiencia judicial.
Un adulto y un menor de edad fueron acusados del crimen de una mujer y de haber herido en la pierna a otra en un violento episodio registrado el domingo en el barrio “Barranquitas”, ubicado al este de la capital tucumana. En una audiencia que se realizará hoy, será imputado por el hecho un tercer hombre que se entregó ayer.
El enfrentamiento se produjo entre dos hermanos conocidos como “Sacha” y “Pata”, miembros de la familia Navarro, y un grupo de personas del barrio conocidas como “Los Pericotes”, quienes portaban armas de fuego, piedras y palos.
Al escuchar los disparos, Isidora Isolina Décima (66) y su hija Fabiana Isabel Páez (48) salieron de su domicilio para conocer los motivos del conflicto. En ese momento, “Sacha” y “Pata” pasaron junto a ellas y se dirigieron hacia la esquina siguiente efectuando disparos al aire. Mientras tanto, los integrantes de “Los Pericotes” continuaron disparando en dirección a los hermanos. Las dos mujeres se encontraban en la trayectoria de los proyectiles.
Décima recibió un disparo en la pierna y su hija, otro en el abdomen. Ambas fueron trasladadas al Centro de Salud en autos particulares. Páez falleció en el quirófano cuando los médicos intentaban salvarle la vida.
Intenso operativo
A los pocos minutos, la Policía copó el barrio. Personal de la ex Brigada de Investigaciones comenzó a indagar para tratar de identificar y detener a los atacantes. Con el correr de las horas, bajo las órdenes de los comisarios Germán Llanos, Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, detuvieron a siete personas, entre ellas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Entre los aprehendidos se encontraban los dos sospechosos que luego serían acusados por el Ministerio Público.
El fiscal Carlos Sale, que dirigió la investigación, decidió disponer la libertad de cinco de los demorados, lo que no significa que en los próximos días no pueda ordenar nuevas detenciones. Todos los testigos declararon que integrantes de ambos grupos intercambiaron disparos.
Planteos en una audiencia
Al estar involucrado un menor, esta tarde se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público acusó a Gregorio “Goyo” Guzmán y al adolescente -cuya identidad no se puede revelar por cuestiones legales- de homicidio y lesiones leves, en concurso ideal y agravados por el uso de arma de fuego.
“Estamos ante un hecho de extrema gravedad, no solo por la consecuencia del fallecimiento de una de las víctimas, sino también por la particularidad del contexto del hecho”, sostuvo el auxiliar fiscal Alejandro Andole. En ese sentido, señaló que se trató de un grupo de personas que perseguía a otras dos y efectuaba disparos en la vía pública, exponiendo a quienes pudieran encontrarse en el lugar. “Esto evidencia un absoluto desprecio por la vida humana y por la seguridad pública”, afirmó.
El representante del Ministerio Público pidió que a Guzmán se le dictara la prisión preventiva por tres meses. En el caso del adolescente, solicitó que fuera alojado en el Instituto Cura Brochero, de Benjamín Paz, por el mismo plazo.
Los defensores de los acusados, Exequiel Prado, Clara Aguirre y Valentina Otero Borelli, dijeron que la investigación era muy incipiente y que aún quedaba por determinar quiénes habían sido los autores de los disparos, ya que se confirmó que ambos grupos usaron armas de fuego. Solicitaron que el adolescente fuera trasladado a un domicilio hasta que se aclare su situación procesal y que, en el caso de “Goyo”, si se le dictaba una medida privativa de la libertad, se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La jueza de Niños, Niñas y Adolescentes Ana María Iácono aceptó los pedidos formulados por el Ministerio Público. Dispuso la prisión preventiva de “Goyo” por tres meses y el alojamiento del adolescente en el Instituto Cura Brochero, de Benjamín Paz, por el mismo plazo.
Hoy se realizará la audiencia contra Benito “Kempes” Guzmán, que sería el principal sospechoso de haber efectuado los disparos que alcanzaron a ambas mujeres.