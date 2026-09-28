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Empleados estatales: este martes 29 de septiembre arranca el pago de sueldos en Tucumán

La Tesorería General de la Provincia dio a conocer las fechas en que se depositarán los haberes del mes.

Empleados estatales: este martes 29 de septiembre arranca el pago de sueldos en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán inicia este martes 29 de septiembre el pago de sueldos a empleados estatales para cumplir con los haberes del mes.
  • La Tesorería General fijó el depósito del 20% proporcional entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, mientras que el 80% restante se abonará del 3 al 8 de octubre.
  • El cronograma escalonado permite ordenar la acreditación bancaria y garantiza previsibilidad financiera a los agentes públicos de los tres poderes y comunas del interior.
Resumen generado con IA

El Gobierno informó, a través de la Tesorería General de la Provincia, que este martes 29 de septiembre arranca el pago de sueldos para empleados estatales

Los cronogramas de pago de la parte proporcional (20%) y de la parte complementaria (80%) del sueldo de septiembre para empleados estatales tucuamanos.

Cronograma del 20%

Martes 29 de septiembre

- Sistema Provincial de Salud

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial.

Miércoles 30 de septiembre

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Jueves 1 de octubre

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Comunas Rurales Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Sábado 3 de octubre

- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial.

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Martes 6 de octubre

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Miércoles 7 de octubre

- Comunas Rurales

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 -

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Jueves 8 de octubre

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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