Política

Sueldo de septiembre para los estatales de Tucumán: cuándo se pagará el 20% y la parte complementaria

La Tesorería General de la Provincia dio a conocer las fechas en que se depositarán los haberes del mes.

Sueldo de septiembre para los estatales de Tucumán: cuándo se pagará el 20% y la parte complementaria
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán fijó el pago de sueldos de septiembre para estatales entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, cumpliendo con la liquidación salarial provincial.
  • La acreditación se divide en dos tramos: un anticipo del 20% del 29 de septiembre al 1 de octubre, y el 80% complementario restante a liquidarse entre el 3 y el 8 de octubre.
  • El esquema escalonado por repartición busca garantizar previsibilidad financiera a miles de agentes públicos y dinamizar el consumo en la economía de la provincia.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a septiembre para los empleados estatales de Tucumán.

El esquema contempla el depósito de la parte proporcional del 20% y, posteriormente, el pago de la parte complementaria del 80%. Los depósitos se realizarán de acuerdo con el organismo al que pertenece cada trabajador.

Cuándo se pagará el 20% del sueldo

El pago de la primera parte de los haberes comenzará el martes 29 de septiembre y continuará hasta el jueves 1 de octubre.

Martes 29 de septiembre

Ese día cobrarán:

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.).

Instituto Provincial de la Vivienda.

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.Se.P.T.).

Miércoles 30 de septiembre

El cronograma continuará con:

Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.

Administración Central.

Defensoría del Pueblo.

Tribunal de Cuentas.

Tribunal Fiscal de Apelación.

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.).

Poder Legislativo.

Jueves 1 de octubre

Finalmente, el 20% estará disponible para:

Comunas rurales.

Poder Judicial: Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal.

Ministerio Público Fiscal.

Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Municipios del interior.

Dirección de Recursos Hídricos.

Ente Autárquico Tucumán Turismo.

Ente Cultural de Tucumán.

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.).

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.).

Instituto de Desarrollo Productivo.

Ente de Infraestructura Comunitaria.

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Cuándo se pagará la parte complementaria del 80%

La segunda parte de los haberes de septiembre comenzará a pagarse el sábado 3 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre.

Sábado 3 de octubre

Cobrarán:

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.).

Instituto Provincial de la Vivienda.

E.R.Se.P.T.

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

Sociedad Aguas del Tucumán.

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.).

Martes 6 de octubre

El cronograma contempla:

Seguridad: Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales.

Educación de establecimientos provinciales.

Administración Central.

Defensoría del Pueblo.

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Miércoles 7 de octubre

Ese día será el turno de:

Comunas rurales.

Educación de establecimientos provinciales.

Tribunal de Cuentas.

Tribunal Fiscal de Apelación.

Jubilados fuera de convenio.

Renta vitalicia - Héroes de Malvinas.

Poder Legislativo.

Jueves 8 de octubre

El último día del cronograma cobrarán:

Poder Judicial: Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal.

Ministerio Público Fiscal.

Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Municipios del interior.

Dirección de Recursos Hídricos.

Ente Autárquico Tucumán Turismo.

Ente Cultural de Tucumán.

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.).

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.).

Instituto de Desarrollo Productivo.

Ente de Infraestructura Comunitaria.

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Educación de establecimientos públicos de gestión privada: privados primarios, secundarios y terciarios transferidos.

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