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Tucumán tendrá dos plazas en el Torneo del Interior A 2027

El triunfo del “Benjamín” frente a Mendoza RC en la reválida permitió recuperar un cupo para el NOA. El campeón y el subcampeón del próximo Regional tendrán un lugar asegurado en la principal competencia nacional de clubes del interior.

Lawn Tennis venció a Mendoza RC.
Lawn Tennis venció a Mendoza RC.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lawn Tennis venció a Mendoza RC en la reválida y aseguró dos plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027 tras recuperar un cupo clave para la región.
  • El equipo tucumano accedió al cruce como subcampeón del Interior B, mientras que Natación y Gimnasia cayó ante CURNE y no pudo sumar una tercera plaza para el NOA.
  • El próximo Regional del NOA premiará a sus dos finalistas con boletos directos al certamen nacional, elevando la exigencia y competitividad del rugby de la región.
Resumen generado con IA

El rugby tucumano tendrá una presencia mayor en el Torneo del Interior A 2027. El triunfo de Lawn Tennis frente a Mendoza RC en la reválida permitió que el NOA recuperara una plaza y contará con dos representantes en la próxima edición de la principal competencia nacional de clubes del interior.

El resultado representa una buena noticia pensando en la próxima temporada del Regional del NOA. Los dos cupos para el Interior A quedarán en manos del campeón y el subcampeón del certamen, por lo que llegar a la definición tendrá además como premio la clasificación al torneo nacional.

Lawn Tennis tuvo un papel decisivo para recuperar esa plaza. El “Benjamín” había llegado a la reválida después de finalizar como subcampeón del Torneo del Interior B y debía superar a Mendoza RC para devolverle al NOA un lugar entre los equipos de la máxima categoría.

El equipo conducido por Facundo Rodríguez Prados cumplió el objetivo. Se hizo fuerte a partir del maul, tomó rápidamente el control del encuentro y logró sostener la diferencia frente a los intentos de reacción del conjunto mendocino para quedarse con una victoria que terminó teniendo impacto regional.

Natación perdió frente a CURNE

La jornada pudo haber sido todavía mejor para el rugby de la región. Existía la posibilidad de que el NOA consiguiera tres lugares en el Torneo del Interior A 2027, aunque para eso también necesitaba una victoria de Natación y Gimnasia.

El “Blanco”, que venía de consagrarse campeón del Torneo del Interior B, no pudo completar el objetivo. Cayó sorpresivamente por 37-31 frente a CURNE en su cruce de reválida y dejó escapar la posibilidad de sumar un tercer cupo.

De todos modos, la victoria de Lawn Tennis garantizó que el NOA pase a tener dos representantes.

Así, el Regional del NOA 2027 tendrá un incentivo adicional. Más allá de la pelea por el título, los dos equipos que alcancen la final tendrán asegurado su lugar en el Torneo del Interior A y la posibilidad de competir contra los principales clubes del interior del país.

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