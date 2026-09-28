Gustavo Alfaro confirmó cuándo se retirará como entrenador: “Este va a ser mi último trabajo”

Resumen para apurados
- Tras vencer 2-0 a Bolivia, el DT argentino Gustavo Alfaro confirmó que se retirará en Paraguay al finalizar su contrato en 2030 para cumplir una promesa familiar.
- El DT de 64 años asumió en 2024, clasificó a la Albirroja al Mundial 2026 y decidió extender su proceso para afianzar el recambio generacional del seleccionado guaraní.
- El ciclo hasta 2030 marcará el cierre definitivo de su carrera como entrenador, asegurando estabilidad a largo plazo para el proyecto futbolístico de Paraguay.
Gustavo Alfaro ya tomó una decisión sobre su futuro. Después de la victoria 2-0 de Paraguay frente a Bolivia en un amistoso, el entrenador argentino confirmó que la selección guaraní será el último equipo de su carrera y que se retirará cuando finalice el vínculo que mantiene hasta el Mundial 2030.
“Yo le dije a mi representante: escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie. Yo con el único que hablo es con Paraguay. Este va a ser mi último trabajo”, aseguró Alfaro.
El entrenador explicó que la determinación también responde a una promesa que realizó a su familia después de décadas ligado al fútbol profesional. “Le agradezco a mi familia porque más que nada vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último”, afirmó.
El ciclo de Alfaro al frente de Paraguay
El argentino asumió la conducción de la “Albirroja” el 16 de agosto de 2024 y consiguió cambiar el rumbo de un seleccionado que buscaba recuperar protagonismo internacional.
Bajo su conducción, Paraguay volvió a clasificarse a una Copa del Mundo y posteriormente consiguió una histórica victoria frente a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026.
Hasta el momento, Alfaro dirigió 24 partidos, con un balance de 11 victorias, siete empates y seis derrotas.
A pesar de haber conseguido uno de los principales objetivos del proceso, el entrenador consideró que todavía existían motivos suficientes para continuar. “Todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial... Yo sentía que todavía había muchas cosas por hacer”, explicó.
Un proyecto que continuará hasta 2030
Alfaro decidió extender su etapa al frente del seleccionado con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista. Su contrato llegará hasta 2030 y, una vez terminado, no tiene previsto aceptar nuevos desafíos profesionales.
“Me siento muy feliz por darle continuidad a este proceso”, expresó el entrenador, que también aprovechó el amistoso contra Bolivia para evaluar nuevas alternativas.
“Este partido nos dio la posibilidad de probar jugadores. Hubo errores que tenemos que corregir y también cosas muy buenas”, analizó.
Así, a sus 64 años, Alfaro ya estableció el punto final de una carrera como entrenador que comenzó en Atlético de Rafaela y que incluyó pasos por diferentes clubes y selecciones. Paraguay será el último destino antes de su retiro definitivo de los bancos de suplentes.