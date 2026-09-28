Argentina XV comenzó su concentración con fuerte presencia tucumana antes de viajar a Inglaterra
El seleccionado inició una preparación de tres días en Casa Pumas pensando en el amistoso frente a Inglaterra A. Álvaro Galindo encabeza el cuerpo técnico y Tomás Dande y Mateo Pasquini forman parte de los 29 convocados.
Resumen para apurados
- El 28 de septiembre, Argentina XV inició una concentración en Casa Pumas con 29 jugadores bajo el mando de Álvaro Galindo para preparar el amistoso ante Inglaterra A.
- Las prácticas integran a figuras de Los Pumas como Matera y Lavanini para elevar la intensidad física y coordinar criterios técnicos con las franquicias locales.
- El plantel viajará para disputar el partido el 6 de noviembre en Bath, una prueba clave para evaluar a los jóvenes talentos en el plano internacional.
Argentina XV puso en marcha una nueva etapa de preparación con la mira puesta en su próximo desafío internacional. El seleccionado comenzó este 28 de septiembre una concentración de tres días en Casa Pumas, que se extenderá hasta el 30, como parte de la preparación para enfrentar a Inglaterra A el 6 de noviembre en Bath.
El plantel cuenta con 29 jugadores provenientes del medio local y de diferentes uniones del país. Entre ellos aparecen dos representantes tucumanos: Tomás Dande, de Huirapuca, y Mateo Pasquini, de Tucumán Rugby.
La presencia provincial también alcanza al cuerpo técnico. Álvaro Galindo está al frente de Argentina XV y encabeza estos trabajos, que buscan sostener estímulos de alta intensidad y ganar tiempo de preparación colectiva antes del compromiso que se disputará en suelo inglés.
La concentración también permitirá coordinar criterios de trabajo entre el staff del seleccionado, los entrenadores de las franquicias nacionales y el cuerpo técnico de Los Pumas.
Experiencia Puma para elevar la intensidad
Una de las particularidades de los entrenamientos será la participación de jugadores con experiencia en los principales seleccionados argentinos.
Pablo Matera, Tomás Lavanini, Agustín Moyano y Leonel Oviedo, integrantes del plantel de Los Pumas, se sumaron a las prácticas. También participa Matías Osadczuk, uno de los jugadores de mayor trayectoria con Los Pumas 7's.
Su presencia permitirá aumentar la exigencia durante los trabajos y aportar experiencia a un grupo que tendrá poco más de un mes antes de medirse con Inglaterra A.
Para Dande y Pasquini, en tanto, la concentración representa una nueva oportunidad dentro de la estructura nacional. Ambos forman parte de un plantel que será observado durante tres jornadas antes de continuar con la preparación rumbo a noviembre.
El próximo objetivo ya está marcado en el calendario. El 6 de noviembre, en Bath, Argentina XV se enfrentará con Inglaterra A en un amistoso internacional que servirá como una nueva prueba para el equipo conducido por Galindo.
Hasta entonces, Casa Pumas será el punto de partida de una preparación que vuelve a tener una importante presencia tucumana, tanto dentro de la cancha como desde la conducción del seleccionado.