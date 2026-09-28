Tomás Albornoz brilló en Francia: fue MVP, marcó un try y recibió un gran elogio

Resumen para apurados
- Tomás Albornoz fue elegido MVP tras liderar con un try la victoria de Toulon 28-10 ante Vannes en Francia, por la cuarta fecha del Top 14 de rugby.
- El apertura tucumano inició la remontada con una brillante jugada individual de patada y corrida, sumando solidez defensiva que le valió elogios de la prensa gala.
- Calificado como jugador de clase mundial por medios franceses, Albornoz se afianza en el exigente Top 14 y consolida su protagonismo para la selección de Los Pumas.
Tomás Albornoz volvió a dejar su sello en el rugby francés. El apertura de Los Pumas, formado en Tucumán Rugby, fue elegido MVP en la victoria de Toulon por 28-10 sobre Vannes, por la cuarta fecha del Top 14, después de una actuación en la que aportó conducción, solidez y una acción individual que resultó clave para cambiar el desarrollo del partido.
Toulon atravesaba un momento complicado cuando apareció el tucumano. A los 33 minutos del primer tiempo, Albornoz recibió la pelota desde un ruck, levantó la cabeza y detectó un espacio detrás de la defensa rival.
En lugar de buscar una salida convencional, apostó. Metió una patada profunda y salió inmediatamente en persecución de la pelota. Ganó metros a máxima velocidad, aprovechó el pique, recuperó la posesión y terminó apoyando el try que permitió descontar y empezar a construir la remontada.
La acción terminó siendo uno de los puntos de quiebre de un partido que Toulon acabaría resolviendo con autoridad por 28-10.
El fuerte elogio que recibió Albornoz en Francia
Su rendimiento no pasó inadvertido para la prensa francesa. RugbyRama destacó especialmente la capacidad del argentino para generar problemas constantemente sobre la defensa de Vannes.
“El apertura argentino brilló en este partido. Constantemente generó problemas a la defensa rival”, señaló el medio especializado, que también calificó la acción de su try como un “momento de genialidad”.
El reconocimiento no quedó limitado a su producción ofensiva. RugbyRama también destacó la respuesta de Albornoz cuando fue buscado defensivamente y lanzó un elogio todavía mayor sobre su presente.
“A menudo objetivo defensivo, se mostró sólido en esa área. Toulon parece haber encontrado por fin a un apertura de clase mundial”, sostuvo.
La actuación le permitió quedarse con el reconocimiento como MVP del encuentro y continuar afianzándose dentro de uno de los campeonatos más exigentes del mundo.
Para Albornoz, además, representa otra actuación destacada en Europa después de consolidarse como una de las alternativas de Los Pumas. Esta vez, el tucumano necesitó una patada, una corrida y una lectura precisa para cambiar el partido y terminar la tarde recibiendo uno de los mayores elogios de la prensa francesa.