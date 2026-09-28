Tomás Albornoz brilló en Francia: fue MVP, marcó un try y recibió un gran elogio

Tomás Albornoz volvió a dejar su sello en el rugby francés. El apertura de Los Pumas, formado en Tucumán Rugby, fue elegido MVP en la victoria de Toulon por 28-10 sobre Vannes, por la cuarta fecha del Top 14, después de una actuación en la que aportó conducción, solidez y una acción individual que resultó clave para cambiar el desarrollo del partido.