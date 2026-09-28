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¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Hincha de River?

Cada 28 de septiembre, los simpatizantes “millonarios” celebran su día en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia del club. La fecha fue establecida oficialmente en 2003.

Hoy es el Día Internacional del hincha de River.
Hoy es el Día Internacional del hincha de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cada 28 de septiembre, River Plate celebra el Día Internacional del Hincha en conmemoración del nacimiento de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos del club de Núñez.
  • La fecha fue instituida en 2003 por la comisión directiva. Labruna brilló como goleador de La Máquina con 16 títulos y cortó una sequía de 18 años como DT en 1975.
  • La efeméride consolida anualmente la identidad riverplatense y perpetúa el legado de su mayor referente histórico en las nuevas generaciones de simpatizantes.
Resumen generado con IA

Cada 28 de septiembre tiene un significado especial para River. Desde hace más de dos décadas, el club celebra el Día Internacional del Hincha de River, una fecha elegida para homenajear a sus simpatizantes y, al mismo tiempo, recordar a una de las figuras más importantes de su historia: Ángel Amadeo Labruna.

La elección del día no fue casual. Labruna nació el 28 de septiembre de 1916 y construyó un vínculo con River que atravesó diferentes generaciones, primero como futbolista y luego como entrenador.

La iniciativa para establecer la celebración surgió en 2003. Fernando Guarini, entonces presidente de la Subcomisión del Hincha, presentó la propuesta ante la comisión directiva encabezada por José María Aguilar. Finalmente, el 18 de septiembre de aquel año fue aprobada y se estableció el cumpleaños de Labruna como el día de los hinchas “millonarios”.

Labruna, una vida ligada a River

“El Feo” debutó en Primera División en 1939 y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la institución. Formó parte de “La Máquina”, la histórica delantera que también integraron Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y Félix Loustau.

Como jugador de River conquistó 16 títulos y marcó 317 goles. Además, Labruna conserva una marca especialmente significativa para los hinchas: es el máximo goleador de la historia de los Superclásicos frente a Boca.

Su etapa como futbolista del club terminó en 1959, aunque su historia en Núñez todavía tenía varios capítulos por delante.

El regreso que terminó con 18 años de sequía

Labruna tuvo tres períodos como entrenador de River, pero el más recordado comenzó en 1975. El “Millonario” acumulaba 18 años sin conseguir un campeonato y el ídolo regresó para terminar con una de las sequías más extensas de la historia del club.

Ese mismo año conquistó el Metropolitano y luego sumó el Nacional. Durante su ciclo también llegaron los Metropolitanos de 1977, 1979 y 1980 y el Nacional de 1979.

En total, consiguió seis campeonatos como entrenador y reforzó un vínculo que ya trascendía sus números dentro de la cancha.

Labruna murió el 20 de septiembre de 1983, pocos días antes de cumplir 67 años. Dos décadas después, River eligió precisamente la fecha de su nacimiento para homenajear no solamente a uno de sus mayores ídolos, sino también a todos sus hinchas.

Por eso, cada 28 de septiembre, los simpatizantes “millonarios” celebran el Día Internacional del Hincha de River.

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