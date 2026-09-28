Fue figura en Europa, eligió cumplir su sueño en River y terminó divorciándose

Resumen para apurados
- David Trezeguet reveló que su llegada a River Plate en 2011 para cumplir su sueño futbolístico aceleró de forma definitiva el divorcio con su exesposa.
- La crisis matrimonial había iniciado en 2010. Pese a las dudas familiares y al difícil momento del club en la B Nacional, el delantero decidió fichar sin consultar.
- La decisión selló su estatus de ídolo tras lograr el ascenso a Primera División con 17 goles, marcando el capítulo más determinante de su vida íntima y deportiva.
Durante años circuló una historia alrededor de David Trezeguet y su llegada a River: que su decisión de ponerse la camiseta del club del que era hincha había terminado provocando su divorcio. Ahora, el propio ex delantero aclaró qué hubo de cierto en aquella versión y reconoció que, aunque la separación había comenzado antes, su desembarco en Núñez terminó convirtiéndose en un punto de quiebre.
El campeón del mundo con Francia en 1998 explicó que la crisis matrimonial se remontaba a 2010, cuando todavía se encontraba lejos de Argentina. “Yo estaba en pleno divorcio. En 2010 empiezo mi proceso de divorcio. Me traslado a Emiratos Árabes, no te digo con la idea de reconciliación, pero un poco el ver qué sucedía”, recordó.
Por eso, River no fue estrictamente el motivo que originó la ruptura. Sin embargo, cuando apareció la posibilidad de regresar al país para jugar en el club de sus amores, la decisión del campeón del mundo con Francia fue inmediata y prácticamente no dejó espacio para una negociación familiar.
“Cuando viene lo de River, no hubo reflexión mía para compartir este pensamiento hacia mi mujer en ese momento. Fue: ‘Me voy a River y me voy a Argentina’. No hubo modo y al mes firmé. Yo quería cumplir mi sueño”, explicó.
Una decisión que tampoco convencía a su familia
El contexto hacía que la elección resultara todavía más llamativa. River atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia y disputaba la B Nacional, mientras Trezeguet llegaba después de una extensa trayectoria en Europa, con pasos destacados por Juventus y Mónaco.
Su familia tampoco terminaba de convencerse con la posibilidad de instalarse en Argentina. El exdelantero contó que incluso sus padres tenían reparos por el escenario que atravesaban tanto el país como el club. “Había una duda de parte de mis viejos también, de venir a River, a Argentina, en el momento que estaba viviendo River, por el lado del peligro”, señaló.
Sin embargo, ninguna advertencia modificó su postura. Para Trezeguet, jugar en River era un objetivo personal que había esperado durante buena parte de su carrera y que no estaba dispuesto a resignar cuando finalmente apareció la oportunidad. “No hubo reflexión de mi lado. Yo me vine a River porque quería cumplir mi sueño y nadie ni nada me lo iba a impedir”, aseguró.
Trezeguet confirmó cuánto pesó River en su separación
El propio exfutbolista terminó poniendo en palabras la relación entre aquella decisión profesional y el desenlace de su matrimonio. Según explicó, entiende que el respaldo de la familia es importante a la hora de elegir un club, pero en aquel momento no encontró ese acompañamiento.
“Soy de los que creen que cuando uno va a un club, la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio. Y si vos estás bien y emanás ese lado positivo, el entorno va a estar bien en automático”, reflexionó. Y después llegó la confesión que terminó de confirmar buena parte del mito: “Bueno, yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”.
Así, Trezeguet dejó claro que River no provocó desde cero la separación, porque el proceso ya llevaba tiempo, pero sí aceleró una determinación que terminó modificando completamente su vida personal y profesional.
En lo futbolístico, la apuesta terminó teniendo un impacto enorme. El franco argentino se convirtió en una de las figuras del equipo que consiguió el regreso de River a Primera División y cerró su etapa en el club con 17 goles en 37 partidos.
Su llegada quedó ligada para siempre a uno de los capítulos más particulares de su carrera: el momento en que decidió priorizar el sueño que había perseguido durante años, aun cuando esa elección también tuvo consecuencias fuera de la cancha.