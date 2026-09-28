Fue figura en Europa, eligió cumplir su sueño en River y terminó divorciándose

“Soy de los que creen que cuando uno va a un club, la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio. Y si vos estás bien y emanás ese lado positivo, el entorno va a estar bien en automático”, reflexionó. Y después llegó la confesión que terminó de confirmar buena parte del mito: “Bueno, yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”.