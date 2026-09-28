Todavía cursa la secundaria, pero ya ganó una medalla con Las Panteras en los Juegos Suramericanos y sueña con continuar su carrera en el exterior

“Si se ponen a pensar, es un montón. Con las millones de jugadoras que hay en el vóley argentino, que tres sean de Tucumán en un plantel de 12 es muchísimo”, destacó. También había algo afectivo detrás de esa coincidencia. “A Nicole la admiro desde muy chiquita y con Elena comparto desde que tengo 14 años. Para mí es un gran orgullo poder compartir con ellas”, agregó.