Con un penal errado por Olima, Argentina perdió contra Paraguay y se quedó con la medalla de plata en los Suramericanos

Resumen para apurados
- Argentina obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026 tras empatar 0-0 y perder 5-4 por penales ante Paraguay en la final disputada en Rosario.
- Pese a dominar las jugadas claras y contar con superioridad numérica al final, la Selección de Diego Placente cayó en la tanda por el fallo del juvenil Leandro Olima.
- Paraguay logró su tercer oro en el torneo, mientras que Argentina retornó al podio tras 12 años, aunque extendió su sequía de títulos en esta competencia desde 1986.
La selección argentina quedó a un paso del oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente igualó 0-0 ante Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa y terminó perdiendo 5-4 en los penales. Así, el conjunto nacional debió conformarse con la medalla plateada y no pudo repetir los títulos conseguidos en 1982 y 1986.
Durante los 90 minutos, Argentina tuvo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria. Ian Subiabre contó con una chance en el comienzo, mientras que Facundo Jainikoski estuvo cerca de romper el cero en dos oportunidades durante el complemento: primero definió afuera tras una habilitación de Ramiro Tulián y luego sacó un remate desde la puerta del área que terminó en el palo. Paraguay también tuvo sus aproximaciones, pero ninguno logró modificar el marcador.
ð¥ MEDALLA DE PLATA PARA ARGENTINA— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) September 25, 2026
La SelecciÃ³n Argentina Sub-19 se quedÃ³ con la medalla de plata en los Juegos Suramericano que se disputo en Rosario, luego de caer ante Paraguay en la definiciÃ³n por penales.
ð©µð¤ Estamos orgullosos y muy felices por la participaciÃ³n deâ¦ pic.twitter.com/2JF4DPkrfO
El cierre fue todavía más intenso. A los 44 minutos del segundo tiempo, Thiago Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Paraguay con 10 jugadores. Argentina intentó aprovechar la superioridad durante los minutos adicionados, pero no encontró el gol. Sin alargue, la definición tuvo que resolverse directamente desde los doce pasos.
Olima, entre los protagonistas de la definición
La tanda comenzó con Felipe Esquivel, Franco Domínguez y Thiago Pérez convirtiendo para Argentina, mientras Milan Freyres, José Buhring y Amín Cristaldo hicieron lo propio para Paraguay. Luego llegó el turno de Leandro Olima, el juvenil de Atlético Tucumán, que ejecutó el cuarto penal argentino y envió su remate por encima del travesaño. Rodrigo Vera convirtió para Paraguay y volvió a poner al conjunto guaraní en ventaja.
Â¡LEANDRO OLIMA TIRÃ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026
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Jainikoski sostuvo las posibilidades argentinas con el 4-4, pero Mauro Coronel convirtió el último penal de Paraguay y selló el 5-4 definitivo. Olima, que había formado parte del equipo argentino durante el torneo, quedó así ligado a uno de los momentos determinantes de la definición. El tucumano, formado en Atlético Tucumán y debutante en Primera con apenas 16 años, había sido convocado por Placente para esta competencia internacional.
Paraguay volvió a quedarse con el oro
Con la victoria, Paraguay consiguió su tercera medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos, luego de las obtenidas en 1978 y 2022. Para Argentina, en cambio, la plata significó regresar al podio después de 12 años, aunque también prolongó la espera por un nuevo oro. La selección argentina había ganado las ediciones de 1982 y 1986 y ahora cerró su participación en Santa Fe con una medalla plateada tras una final que terminó definida por penales.