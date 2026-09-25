Con un penal errado por Olima, Argentina perdió contra Paraguay y se quedó con la medalla de plata en los Suramericanos

Durante los 90 minutos, Argentina tuvo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria. Ian Subiabre contó con una chance en el comienzo, mientras que Facundo Jainikoski estuvo cerca de romper el cero en dos oportunidades durante el complemento: primero definió afuera tras una habilitación de Ramiro Tulián y luego sacó un remate desde la puerta del área que terminó en el palo. Paraguay también tuvo sus aproximaciones, pero ninguno logró modificar el marcador.