¿Qué bajas tendrá San Martín de Tucumán para su próximo partido?

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán retomó las prácticas con las bajas de Diellos y García por expulsión y la duda de Salazar por lesión, tras empatar con Gimnasia en Jujuy.
- Diellos y García vieron la roja al reclamar un gol anulado en el 2-2 final, mientras que el lateral Salazar debió salir por un fuerte traumatismo ocular.
- El técnico Alejandro Orfila deberá rearmar el once inicial a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina y de los estudios médicos sobre Salazar.
El plantel de San Martín regresará este martes a los entrenamientos, luego de haber tenido la jornada de lunes libre, con la mira puesta en la recuperación de Víctor Salazar y en la necesidad de rearmar el equipo de cara al próximo compromiso.
El lateral debió pedir el cambio durante el segundo tiempo del empate 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Salazar recibió un golpe en el ojo derecho y terminó con la zona visiblemente inflamada. Por ahora, el cuerpo técnico esperará su evolución y evaluará la lesión una vez que el plantel retome los trabajos en el complejo Natalio Mirkin.
La principal duda estará en determinar si se trata solamente de un traumatismo o si existe alguna lesión que requiera estudios y un tratamiento específico. Por ese motivo, el cuerpo médico seguirá de cerca al futbolista durante las próximas horas antes de tomar una decisión.
Pero Alejandro Orfila ya sabe que tendrá, al menos, dos bajas confirmadas para el próximo partido. Diego Diellos y Matías Ignacio García fueron expulsados después del empate en Jujuy, en medio de los reclamos por el gol anulado al delantero sobre el final del partido.
Ambos deberán esperar ahora la resolución del Tribunal de Disciplina, que determinará la cantidad de fechas de suspensión que deberán cumplir. En San Martín esperan conocer las sanciones en el boletín que se publicaría esta semana.
De esa manera, el regreso a los entrenamientos tendrá dos frentes abiertos: conocer la evolución de Salazar y empezar a buscar alternativas para reemplazar a Diellos y García. El empate en Jujuy dejó puntos, pero también algunas consecuencias que Orfila deberá resolver durante los próximos días.