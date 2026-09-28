¿Qué bajas tendrá San Martín de Tucumán para su próximo partido?

El lateral debió pedir el cambio durante el segundo tiempo del empate 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Salazar recibió un golpe en el ojo derecho y terminó con la zona visiblemente inflamada. Por ahora, el cuerpo técnico esperará su evolución y evaluará la lesión una vez que el plantel retome los trabajos en el complejo Natalio Mirkin.