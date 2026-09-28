Qué provocó el enojo de la CD de San Martín con Amiconi: la risa, el cruce y la frase que encendió el vestuario

“Voy a empezar a anotar todo”: la advertencia que aumentó la tensión

En medio del intercambio, otro de los puntos que generó bronca fue la postura que, según personas que estuvieron en el lugar, adoptó Amiconi frente a los reclamos: habría advertido que comenzaría a anotar todo lo que ocurriera. La frase tomó especial relevancia porque el árbitro ya había mostrado tarjetas después del pitazo final y el clima en el ingreso a los vestuarios era cada vez más tenso. La dirigencia tomó nota de la situación y ahora deberá definir si ese episodio queda solamente como una discusión de vestuario o si tendrá un capítulo institucional.