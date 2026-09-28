Qué provocó el enojo de la CD de San Martín con Amiconi: la risa, el cruce y la frase que encendió el vestuario

Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán repudió al árbitro Bruno Amiconi tras el partido en el túnel por frases provocadoras y la anulación de un gol clave.
- El conflicto escaló luego de que Amiconi anulara el 3-2 de Diellos y expulsara a miembros del plantel, sumado a presuntas burlas del juez al dirigirse al vestuario.
- La comisión directiva evalúa si presentará un reclamo formal ante los organismos correspondientes o si el incidente quedará solo como una disputa verbal de vestuario.
El partido había terminado, pero para San Martín la discusión recién comenzaba. La anulación del 3-2 de Diego Diellos había provocado la reacción de los futbolistas y el enojo creció cuando la delegación se trasladó hacia la zona de vestuarios. El centro de la escena quedó ocupado por Bruno Amiconi, cuya actitud durante esos minutos fue uno de los motivos que generaron malestar entre los dirigentes.
Según pudo reconstruir LA GACETA a partir de testimonios de integrantes de la delegación, hubo un intercambio con el árbitro en el túnel. En ese contexto apareció una frase que terminó de encender la situación: “Chau, ya están afuera”. La expresión fue atribuida a Amiconi por un integrante del grupo tucumano y habría estado dirigida a los futbolistas que protestaban por sus decisiones. No existe, hasta el momento, una confirmación pública del árbitro sobre ese episodio.
El enojo también estuvo relacionado con la manera en que Amiconi respondió a los reclamos. Dentro de la delegación se interpretó que hubo gestos y una actitud que no ayudaron a bajar la tensión después de un partido que ya había terminado con varias expulsiones. Mundo Ascenso también consignó que, una vez finalizado el encuentro, hubo reclamos de San Martín por el gol anulado y varias tarjetas rojas para integrantes del plantel.
“Voy a empezar a anotar todo”: la advertencia que aumentó la tensión
En medio del intercambio, otro de los puntos que generó bronca fue la postura que, según personas que estuvieron en el lugar, adoptó Amiconi frente a los reclamos: habría advertido que comenzaría a anotar todo lo que ocurriera. La frase tomó especial relevancia porque el árbitro ya había mostrado tarjetas después del pitazo final y el clima en el ingreso a los vestuarios era cada vez más tenso. La dirigencia tomó nota de la situación y ahora deberá definir si ese episodio queda solamente como una discusión de vestuario o si tendrá un capítulo institucional.