Vuelve la Copa Pachamama: freestyle, 24 competidores y un millón de pesos en juego

Tres años después de su última edición, la Copa Pachamama vuelve a poner al freestyle tucumano en el centro de la escena. La tercera edición de la competencia será el 2 de octubre, en el marco del Septiembre Musical, con 24 competidores, un premio de $1.000.000 para el campeón y una jornada que también tendrá música en vivo, food trucks y entrada gratuita.