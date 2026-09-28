Vuelve la Copa Pachamama: freestyle, 24 competidores y un millón de pesos en juego

Resumen para apurados
- La Copa Pachamama de freestyle regresa el 2 de octubre al Centro Cultural Juan B. Terán de Tucumán, donde 24 competidores disputarán un premio de $1.000.000.
- Tras tres años de pausa, el evento gratuito en el Septiembre Musical incluirá shows en vivo, batallas conducidas por Caxx y DMC, e inscripciones abiertas el mismo día.
- El certamen busca reactivar la escena urbana tucumana, convocando tanto a referentes consolidados como a nuevos públicos interesados en la cultura hip hop.
Tres años después de su última edición, la Copa Pachamama vuelve a poner al freestyle tucumano en el centro de la escena. La tercera edición de la competencia será el 2 de octubre, en el marco del Septiembre Musical, con 24 competidores, un premio de $1.000.000 para el campeón y una jornada que también tendrá música en vivo, food trucks y entrada gratuita.
El encuentro será en el Centro Cultural Juan B. Terán, ubicado en Marco Avellaneda 350, de 17 a 22. Para quienes quieran competir, las inscripciones estarán abiertas ese mismo día de 15 a 16, con 24 cupos disponibles.
La propuesta busca reunir a quienes siguen las batallas de freestyle y también a quienes quieran acercarse por primera vez a conocer el ambiente. La competencia será uno de los momentos centrales de la tarde, con un millón de pesos como premio para quien llegue hasta el final y se consagre campeón.
Freestyle y música en vivo
La vuelta de la Copa Pachamama también tendrá una agenda musical. Jota Fly, Fxckkmalu y Maxi Languasco serán parte de los shows en vivo, mientras que Escandar estará a cargo de la música como DJ.
La conducción estará en manos de Caxx, host de FMS, y DMC, referente tucumano de la escena. Además, habrá food trucks durante el evento para acompañar la jornada.
La entrada será gratuita, por lo que el público podrá acercarse al Centro Cultural Juan B. Terán para ver las batallas, escuchar los shows y compartir una tarde dedicada a la cultura urbana.
Después de tres años de espera, la Copa Pachamama vuelve con una edición que apuesta fuerte: 24 lugares para competir, $1.000.000 en juego y una tarde entera para que Tucumán vuelva a tener sus batallas en escena.
Para competir: las inscripciones son el 2 de octubre, de 15 a 16, y hay 24 cupos. Las novedades se publicarán en el Instagram del organizador @francolckysol.
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