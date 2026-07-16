Una competencia de freestyle busca ayudar a quienes pasan el invierno en la calle

En una casa del barrio San Bernardo, mientras un grupo de amigos improvisaba rimas, el frío se coló en la conversación. Estaban bajo techo y, aun así, no podían entrar en calor. Emanuel Barraza pensó entonces en quienes pasaban la noche en la calle. Antes de conocer la respuesta de los demás, ya imaginaba una competencia de freestyle para reunir abrigos para personas en situación de calle.