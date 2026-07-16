Una competencia de freestyle busca ayudar a quienes pasan el invierno en la calle
Emanuel Barraza organiza “Temporada de Rimas”, una competencia autogestiva que se realizará este sábado 18 de julio, de 17 a 22, en plaza Alberdi. Participantes y público podrán acercar prendas de abrigo para personas en situación de calle.
Resumen para apurados
- Emanuel Barraza organiza 'Temporada de Rimas' este sábado 18 de julio en plaza Alberdi, Tucumán, para reunir abrigos para personas en situación de calle mediante el freestyle.
- Esta iniciativa autogestiva de Alta Base HH cobrará $1.000 de inscripción y recibirá abrigos, los cuales se distribuirán con el apoyo de distintas organizaciones barriales.
- El evento busca consolidar al freestyle tucumano como expresión artística y social, superando los prejuicios y la persecución policial que suelen sufrir en los espacios públicos.
En una casa del barrio San Bernardo, mientras un grupo de amigos improvisaba rimas, el frío se coló en la conversación. Estaban bajo techo y, aun así, no podían entrar en calor. Emanuel Barraza pensó entonces en quienes pasaban la noche en la calle. Antes de conocer la respuesta de los demás, ya imaginaba una competencia de freestyle para reunir abrigos para personas en situación de calle.
Así nació “Temporada de Rimas”, una competencia solidaria organizada por Alta Base HH. Emanuel, "Lixtex", tiene 21 años, rapea desde los 13 y se define como freestyler, organizador y activista de la cultura hip hop. Conoció las batallas a través de videos que veía con su hermano mayor. Al principio pensaba que ese universo solo existía en Buenos Aires, hasta que descubrió que en Tucumán también había jóvenes reuniéndose para improvisar.
De competir a sostener la escena tucumana
Su acercamiento comenzó en el barrio, donde se reunían distintas expresiones urbanas: rap, breakdance y graffiti. Después encontró por Facebook el anuncio de una competencia y empezó a conocer un circuito armado, aunque con poca visibilidad.
“Siempre tuve algo con las palabras y con el ritmo”, contó. En la escuela se destacaba al interpretar poesías o participar en actos. Sin embargo, el freestyle le dio algo más: un lugar de pertenencia y una herramienta para comunicarse. Las competencias, asegura, lo llevaron a conocer personas, perder timidez y participar de espacios colectivos.
Con los años dejó de concentrarse solamente en competir. “Si no estoy participando, estoy organizando; y si no estoy organizando, veo quién necesita una mano”, resumió. Desde Alta Base HH impulsa encuentros que, como gran parte de la escena tucumana, se sostienen mediante la autogestión. Micrófonos y parlantes suelen conseguirse gracias a quienes prestan sus equipos.
Cuándo y dónde será la competencia solidaria
“Temporada de Rimas” se realizará este sábado 18 de julio en plaza Alberdi. Las inscripciones estarán abiertas de 17 a 18.45 y luego comenzarán las batallas, que se extenderán hasta las 22.
El valor para quienes compitan será de $1.000 y tanto los participantes como el público podrán acercar prendas de abrigo. No habrá una clasificatoria previa: quienes deseen rapear deberán anotarse en el lugar y superar una primera ronda antes de los cruces directos. Emanuel calcula que estos encuentros pueden convocar entre 100 y 150 personas.
Las donaciones serán clasificadas con ayuda de organizaciones barriales. Una parte se entregará a esos espacios y otra se distribuirá directamente entre personas que viven en las calles del centro.
Durante la conversación apareció otra realidad que atraviesa al freestyle tucumano. Los encuentros suelen realizarse en plazas, pero sus participantes muchas veces son requisados o deben abandonar el lugar ante la intervención de policías o agentes municipales.
Emanuel relaciona esas situaciones con la falta de permisos, el espacio que ocupan las competencias y los prejuicios sobre la apariencia de quienes participan. “Vestimos ancho y tenemos un estilo urbano; muchas veces ya te revisan solo por eso”, señaló.
Para él, poder desarrollar la jornada completa en plaza Alberdi representaría un cambio respecto de experiencias anteriores. “Para nosotros sería un cambio que nos permitan estar en el mismo lugar”, sostuvo. Detrás de las rondas, explica, hay poesía, escritura, ritmo, música y jóvenes que encontraron una forma de expresión. Este sábado, esa escena tendrá un objetivo concreto: juntar abrigos para quienes atraviesan el invierno en la calle.