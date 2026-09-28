Tucumán en el mapa mundial de las vacunas: los estudios que después llegan a millones

El dato lo aporta Conrado Llapur, pediatra neumonólogo, doctor en Medicina, director del Departamento de Investigación Clínica de Clínica Mayo e investigador clínico en SiProSa. En una de las entrevistas de “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”, la edición de Encuentros LA GACETA, explicó cómo la provincia logró convertirse en uno de los puntos elegidos para desarrollar estudios de vacunas.