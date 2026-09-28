Tucumán en el mapa mundial de las vacunas: los estudios que después llegan a millones
Resumen para apurados
- Centros de salud de Tucumán lideran ensayos clínicos globales que permitieron validar vacunas clave como la del virus sincitial respiratorio, sumada al calendario oficial.
- Desde hace una década, la articulación entre Clínica Mayo y hospitales públicos aporta rigor y alta convocatoria de voluntarios para farmacéuticas de primera línea mundial.
- La provincia avanza ahora en pruebas de inmunizaciones contra Clostridium difficile y estreptococo B, consolidándose como un polo científico de impacto sanitario global.
Una embarazada puede recibir hoy una vacuna contra el virus sincitial respiratorio sin saber que parte del camino que permitió aprobarla también pasó por Tucumán.
Antes de llegar al calendario, esa vacuna atravesó años de investigación, miles de voluntarios y centros distribuidos por distintos países. Entre ellos estuvieron la Maternidad y Clínica Mayo, donde equipos tucumanos participaron de uno de los estudios que evaluó su seguridad y efectividad.
El dato lo aporta Conrado Llapur, pediatra neumonólogo, doctor en Medicina, director del Departamento de Investigación Clínica de Clínica Mayo e investigador clínico en SiProSa. En una de las entrevistas de “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”, la edición de Encuentros LA GACETA, explicó cómo la provincia logró convertirse en uno de los puntos elegidos para desarrollar estudios de vacunas.
De un estudio tucumano al calendario
Uno de los ejemplos más claros es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, responsable de gran parte de los cuadros de bronquiolitis. La recibe la embarazada entre las semanas 32 y 36 de gestación. Su organismo genera anticuerpos, esos anticuerpos atraviesan la placenta y el bebé nace ya con una protección frente al virus.
Según explicó el investigador, el estudio reunió a más de 7.000 participantes en distintos países. La Maternidad tucumana incorporó a más de 400 embarazadas y, de acuerdo con Llapur, fue “el centro que más pacientes pudo enrolar en todo el estudio a nivel global”.
Al tratarse de una provincia pequeña y densamente poblada, el seguimiento de los voluntarios resulta más sencillo. Si una persona necesita volver al centro, fue atendida en otra institución o tuvo una internación, los investigadores pueden acceder con mayor facilidad a esa información.
La investigación comenzó en 2021. A fines de 2023 llegó la aprobación de la vacuna y Argentina la incorporó al calendario en 2024.
Ese recorrido sirve para entender algo que no siempre se ve cuando una vacuna finalmente llega al vacunatorio. “Para que una vacuna llegue a la población tiene que pasar por distintas fases de investigación”, explicó el pediatra neumonólogo.
Primero se estudia la dosis y la seguridad. Después se amplía la cantidad de participantes y se analiza si realmente funciona para prevenir la enfermedad. Recién entonces intervienen los organismos regulatorios que evalúan si puede aprobarse. “Las vacunas salvan vidas”, sostuvo Llapur. También, agregó, reducen formas graves, hospitalizaciones y el impacto que una enfermedad puede tener sobre toda una familia.
Por qué eligen a Tucumán
Los centros no entran automáticamente a un estudio internacional. Antes son evaluados. Las compañías que desarrollan vacunas revisan al equipo médico, coordinadores, laboratorio, farmacia, infraestructura y capacidad para seguir de cerca a cada participante.
“Tenemos un equipo muy profesional, muy entrenado, con mucha experiencia en este tipo de estudios”, afirmó el director del Departamento de Investigación Clínica.
En Tucumán, ese trabajo se realiza desde hace aproximadamente una década y combina sector privado y público. Clínica Mayo participa junto con instituciones como el Hospital de Niños, la Maternidad y el Hospital Avellaneda, según el tipo de población que necesite cada investigación.
En esos años trabajaron en estudios vinculados con compañías como Pfizer, Moderna, Sanofi, AstraZeneca, GSK, Novavax y otras firmas internacionales. También reciben controles periódicos. Los equipos pueden ser auditados por organismos regulatorios como ANMAT e incluso por autoridades internacionales. “Nos van supervisando a medida que se van desarrollando los estudios”, explicó Llapur.
Los estudios que vienen
La Clínica Mayo y el Hospital Avellaneda comenzaron recientemente a participar de un estudio internacional de una vacuna contra Clostridium difficile, una bacteria que puede provocar cuadros importantes de diarrea, especialmente en adultos mayores o personas que estuvieron internadas o recibieron antibióticos.
“Esto evitaría un cuadro grave. Eso es lo que estamos tratando de ver”, explicó el investigador. El ensayo prevé alrededor de 30.000 participantes en todo el mundo.
También está en marcha una investigación sobre una vacuna contra el estreptococo del grupo B en embarazadas, una bacteria que puede transmitirse al bebé durante el parto y provocar infecciones graves.
En ambos casos, el resultado todavía está abierto. Para el médico, la confianza construida durante estos años también depende de quienes aceptan participar. “La población de Tucumán colabora, participa”, destacó.