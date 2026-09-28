Primavera 2026: este color fue furor en Europa y será la tendencia en prendas y accesorios

En el aspecto práctico, se consagra como un color comodín todoterreno de enorme versatilidad. Funciona con la misma facilidad que el blanco y se adapta con fluidez a cualquier horario y registro, desde reuniones de oficina hasta eventos de invitada o estilismos informales de diario. Además, tiene la capacidad de transformar y suavizar prendas sencillas e incluso, si se lleva en conjuntos coordinados o de dos piezas, ayuda a estilizar y alargar visualmente la figura.