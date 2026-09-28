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Primavera 2026: este color fue furor en Europa y será la tendencia en prendas y accesorios

El rosa pastel se perfila como el color estrella de la primavera 2026. Con una estética más discreta, elegante y versátil, esta tonalidad conquista las pasarelas europeas y se incorpora a prendas, calzado y accesorios. Las claves para sumarlo a tus looks y combinarlo con estilo durante la temporada.

Primavera 2026: este color fue furor en Europa y será la tendencia en prendas y accesorios
Primavera 2026: este color fue furor en Europa y será la tendencia en prendas y accesorios
Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Casas de moda consagraron al rosa pastel como tendencia para la primavera 2026 en Europa, impulsadas por la búsqueda de una estética elegante, serena y práctica para el día a día.
  • Marcas como Chanel y Valentino presentaron este tono en sastrería y accesorios, dejando atrás el estridente Barbiecore para adoptar matices empolvados, sobrios y combinables.
  • La tonalidad funcionará como un neutro comodín de alta versatilidad que dominará la temporada, proyectándose en prendas completas, calzado y pequeños complementos de uso diario.
Resumen generado con IA

Las tendencias europeas ya sentenciaron cuál será el color de tendencia para esta primavera 2026. Según las revistas más prestigiosas de moda, habrá una tonalidad que estará no solo en prendas como camisas y pantalones, sino también en accesorios ideales para lucir en esta temporada del año.

El rosa abandona la estética estridente de años anteriores para adoptar matices empolvados, pálidos, con una propuesta más discreta, elegante y adaptada al vestuario del día a día. Por eso, el color tendencia de esta primavera será el rosa pastel.

Según las expertas europeas, este rosa puede trascender su concepto tradicional de feminidad para convertirse en un símbolo de estilo, buen gusto, seguridad y fuerza. Es un color “comodín”, señalan las revistas, porque funciona como un neutro fácil de llevar y se destaca por su capacidad para combinarse con una amplia variedad de colores, desde tonos neutros como el gris o el negro hasta combinaciones más atrevidas como marrón chocolate.

Diseñadores y firmas emblemáticas como Chanel, Chloé, Balenciaga, Simone Rocha, Zimmermann y Valentino incorporaron el rosa como pieza central en sus colecciones Primavera 2026, aplicándolo a sastrería, prendas básicas, estilos lenceros y accesorios.

Por qué los especialistas de moda eligieron el rosa

La estilista Piluka de Echegaray señaló que este tono empolvado triunfa porque responde a una forma de vestir más práctica, relajada y coherente con la vida real. Asimismo, periodistas y editoras especializadas como Fátima Moyano, Nuria Luis desde Vogue España, Elisa Álvarez Espejo en TELVA y Macarena Claro coinciden en que el rosa pastel es la apuesta cromática estrella de la estación gracias a su capacidad para aportar luminosidad, elegancia y serenidad a cualquier estilismo.

En cuanto a las pasarelas, una extensa lista de diseñadores y casas de alta costura le dieron el aprobado a este tono. Firmas históricas como Chanel lo presentaron en camisas de popelín, Chloé en gabardinas fluidas y Balenciaga en prendas de corte desenfadado e impactantes combinaciones con rojo concebidas por Pierpaolo Piccioli.

A su vez, Alessandro Michele para Valentino propone combinar tops drapeados en rosa con pantalones satinados en marrón chocolate, mientras que Simone Rocha declina el tono en trajes de falda y chaqueta.

Los beneficios del rosa pastel

Vestir el color rosa durante esta primavera ofrecerá, según las especialistas, múltiples ventajas estéticas y funcionales. En primer lugar, este tono destaca por su efecto inmediato de iluminación y “buena cara”, aportando luz, serenidad y frescura al rostro de forma instantánea. Lejos de limitarse al “Barbiecore”' o a una estética dulcificada tradicional, en 2026 se redefine como una declaración de estilo, buen gusto, seguridad y fuerza.

En el aspecto práctico, se consagra como un color comodín todoterreno de enorme versatilidad. Funciona con la misma facilidad que el blanco y se adapta con fluidez a cualquier horario y registro, desde reuniones de oficina hasta eventos de invitada o estilismos informales de diario. Además, tiene la capacidad de transformar y suavizar prendas sencillas e incluso, si se lleva en conjuntos coordinados o de dos piezas, ayuda a estilizar y alargar visualmente la figura.

Además de las prendas, el rosa pastel se verá pequeños accesorios o complementos

Para quienes prefieren no llevar el rosa en prendas principales, las expertas en moda recomiendan integrar este tono a través de complementos y pequeños detalles sin alterar el estilo habitual. Entre las alternativas clave destacan los bolsos y el calzado en tonos empolvados, como sandalias, bailarinas o botas cowboy, así como piezas de joyería.

Asimismo, las propuestas de pasarela y calle incorporan complementos como pañuelos anudados a la cabeza, lazos o collares con colgantes llamativos para aportar dinamismo al conjunto. También se sugieren gestos estilísticos sencillos para dar pequeños toques de color, como llevar un jersey anudado sobre los hombros o a la cintura, o incluso integrar el tono a través de detalles de maquillaje.


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