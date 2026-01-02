¿Separados pero juntos? El extraño acuerdo de Andy Chango y su ex para no pagar dos alquileres

La realidad económica argentina y los nuevos modelos de familia suelen cruzarse en historias inesperadas, pero pocas son tan honestas como la de Andy Chango. El artista, que brilló por su interpretación de Charly García en la biopic de Fito Páez y hoy es uno de los participantes más queridos de Master Chef, volvió a poner en el centro del debate su particular dinámica doméstica: convive con su exmujer, Cristina Esperanza, desde hace más de 10 años.