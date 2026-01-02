Secciones
¿Separados pero juntos? El extraño acuerdo de Andy Chango y su ex para no pagar dos alquileres

"No nos da para pagar dos alquileres". Con la honestidad que lo caracteriza, Andy Chango explicó por qué sigue viviendo con su expareja tras 10 años de separación y cómo funciona el modelo de familia que eligieron para criar a su hija.

Hace 1 Hs

La realidad económica argentina y los nuevos modelos de familia suelen cruzarse en historias inesperadas, pero pocas son tan honestas como la de Andy Chango. El artista, que brilló por su interpretación de Charly García en la biopic de Fito Páez y hoy es uno de los participantes más queridos de Master Chef, volvió a poner en el centro del debate su particular dinámica doméstica: convive con su exmujer, Cristina Esperanza, desde hace más de 10 años.

Una decisión marcada por la economía y el afecto

Lo que comenzó como una estrategia para facilitar el regreso al país desde España, terminó convirtiéndose en un estilo de vida consolidado. Según detalló el músico, la mudanza internacional planteó un desafío financiero que hoy, con la crisis habitacional vigente, cobra más sentido que nunca.

"No nos da para pagar dos alquileres", confesó el artista con la honestidad brutal que lo caracteriza.

Más allá del factor monetario, la prioridad absoluta de la pareja fue Martina, la hija que tienen en común. Para evitar el desarraigo y garantizar una crianza compartida sin las fricciones de la distancia, decidieron que lo más lógico era mantener un solo hogar.

Claves de una convivencia exitosa tras el amor

A pesar de que el vínculo sentimental como pareja terminó hace tiempo, Chango y la fotógrafa Cristina Esperanza lograron resignificar su relación. Entre los puntos clave de este acuerdo se encuentran:

La organización diaria se divide de forma equitativa.

Ambos están presentes en cada etapa del crecimiento de su hija.

Para Martina, el esquema de ver a sus padres bajo el mismo techo fue un proceso fluido que forjó su propia personalidad artística.

"Solo no estoy nunca"

Para Andy Chango, esta situación también combate uno de los grandes males de la época: la soledad. "Cuando me quise venir a la Argentina, no me quería separar de mi hija. Hicimos un balance familiar y pesó más eso. Convivo con mi ex y con mi hija, entonces solo no estoy nunca", explicó en declaraciones recientes, recordando que esta dinámica lleva ya una década funcionando con éxito.

