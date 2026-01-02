Así luce hoy Martina, la hija de Andy Chango que heredó el estilo de su padre

Para Andy Chango, el 2026 no es un año más. Entre su aclamado paso por la cocina de MasterChef Celebrity y su refugio de paz en Merlo, el músico celebra el que considera su mayor éxito: el vínculo con su hija Martina. A los 20 años, la joven decidió dejar Europa para instalarse en Buenos Aires y compartir el día a día con el hombre que hoy define su convivencia como una "adicción basada en el amor".
Pero, ¿quién es esta joven que empieza a brillar con luz propia en el ambiente cultural porteño?
El regreso al país y una convivencia sanadora
Martina es fruto de la relación de Andy con la reconocida fotógrafa Cristina Esperanza. Tras haber crecido en España, su vuelta a la Argentina marcó un antes y un después en la vida del músico. Juntos construyeron un hogar donde el silencio —ese que Chango define como "una especie en extinción"— y la música conviven en perfecta armonía.
Para Andy, ver a su hija crecer de cerca es una "melodía". Martina no solo regresó para estar con su padre, sino para aportar su propia frescura a una familia que siempre respiró arte.
ADN artístico: Su trabajo con la familia Ortega
Martina Flejerman no es solo "la hija de". Con una identidad visual muy marcada y un estilo que derrocha personalidad, la joven ya se insertó en el mundo laboral creativo de la mano de una de las dinastías más importantes del país: los Ortega.
Martina trabaja en proyectos vinculados a la familia de Palito y Evangelina, un entorno donde la creatividad es el motor diario.
En sus redes y apariciones, se muestra espontánea y libre, alejada de las etiquetas rígidas y con una estética que mezcla lo retro con lo moderno.
De su madre heredó el ojo clínico para la imagen y de su padre, la desfachatez y el carisma natural.
Un padre en su etapa más luminosa
Mientras Martina construye su camino, Andy Chango atraviesa una metamorfosis. Lejos de la provocación constante de sus años de juventud, el artista se muestra hoy más reflexivo y conectado con la naturaleza.
"No me podría definir y no entiendo a la gente que se define", asegura el músico, quien encontró en su hija a la compañera ideal para esta etapa de "reconciliación con el pasado". Mientras él deslumbra en las hornallas más famosas de la TV, Martina se consolida como parte de la nueva generación que viene a renovar el mapa cultural argentino.