Así luce hoy Martina, la hija de Andy Chango que heredó el estilo de su padre

Para Andy Chango, el 2026 no es un año más. Entre su aclamado paso por la cocina de MasterChef Celebrity y su refugio de paz en Merlo, el músico celebra el que considera su mayor éxito: el vínculo con su hija Martina. A los 20 años, la joven decidió dejar Europa para instalarse en Buenos Aires y compartir el día a día con el hombre que hoy define su convivencia como una "adicción basada en el amor".