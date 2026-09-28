Comenzó la sucesión del Indio Solari: qué se sabe sobre su testamento y quiénes heredarán su fortuna

La sucesión del Indio Solari ya comenzó en la Justicia y abrió interrogantes sobre el destino de su patrimonio, sus derechos musicales y las marcas vinculadas a su trayectoria. El expediente fue iniciado por su hijo Bruno el 27 de agosto y quedó radicado en los tribunales de Morón, según documentos oficiales a los que accedió Infobae.