Comenzó la sucesión del Indio Solari: qué se sabe sobre su testamento y quiénes heredarán su fortuna
El trámite judicial fue iniciado por su hijo Bruno en los tribunales de Morón, casi cuatro meses después de la muerte del músico. Los documentos oficiales revelan que la sucesión fue registrada como “ab intestato”, una figura que se utiliza cuando no se presenta un testamento. Además, los herederos deberán afrontar demandas pendientes y definir el futuro de las marcas y los derechos de su obra.
Resumen para apurados
- Bruno Solari inició el 27 de agosto la sucesión de su padre, el Indio Solari, en los tribunales de Morón para definir el destino de su patrimonio y derechos artísticos.
- El trámite figura como 'ab intestato' al no presentarse testamento. En vida, el músico cedió el estudio Luzbola a su hijo, quien ahora gestiona otras marcas clave del legado.
- La causa definirá el control de su obra musical y marcas, además de responder a demandas judiciales pendientes, como las del trágico recital de Olavarría en 2017.
La sucesión del Indio Solari ya comenzó en la Justicia y abrió interrogantes sobre el destino de su patrimonio, sus derechos musicales y las marcas vinculadas a su trayectoria. El expediente fue iniciado por su hijo Bruno el 27 de agosto y quedó radicado en los tribunales de Morón, según documentos oficiales a los que accedió Infobae.
El proceso se encuentra a cargo del Juzgado Civil N° 10, bajo la responsabilidad de la magistrada Graciela Laura Barbieri. Dos abogados representan al heredero, uno de ellos con antecedentes de haber asesorado al músico en distintas demandas judiciales durante su vida.
Sin embargo, el registro de la sucesión contiene dos particularidades que despertaron interrogantes: el estado civil consignado para el cantante y la denominación jurídica del expediente, que figura como “ab intestato”, una expresión que significa que el trámite se inició sin la presentación de un testamento.
¿El Indio Solari dejó un testamento?
Uno de los datos más llamativos de la documentación es que Carlos Alberto Solari aparece registrado como “divorciado en primeras nupcias”, con una cónyuge cuya identidad se desconoce, pese a que su relación con Virginia Mones Ruiz, madre de su hijo Bruno y compañera histórica, era de público conocimiento.
A esto se suma la carátula “ab intestato”, que en el derecho argentino identifica los procesos sucesorios iniciados cuando no se presenta un testamento de la persona fallecida.
Esto no significa necesariamente que el Indio Solari no haya dejado instrucciones testamentarias. El documento podría incorporarse más adelante y, en ese caso, la carátula del expediente podría modificarse. También existe la posibilidad de que el músico no haya realizado un testamento.
Desde el juzgado señalaron que el expediente se encuentra reservado.
Qué bienes y derechos forman parte de la herencia del Indio Solari
La sucesión no solo deberá determinar el destino de los bienes materiales del músico, sino también el futuro de un patrimonio artístico construido durante décadas.
Entre los activos que podrían integrar la herencia se encuentran su vivienda en Parque Leloir, los derechos sobre sus libros y canciones, las marcas registradas a su nombre y los ingresos que puedan generar futuras publicaciones, lanzamientos en plataformas digitales y productos oficiales.
Uno de los aspectos centrales es que Solari conservó los derechos de su obra musical, una decisión que le permitió mantener el control sobre buena parte de su producción artística sin cederla a las grandes compañías discográficas.
En el caso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los derechos están vinculados a la firma Erks S.A., cuyos integrantes son Solari, Carmen Castro —conocida como La Negra Poli— y Skay Beilinson. La sociedad controla el nombre de la banda, según los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Los movimientos de Bruno Solari sobre las marcas de su padre
Los registros oficiales muestran que el Indio había tomado previsiones sobre algunos de sus activos antes de morir. En agosto de 2025, por ejemplo, transfirió a su hijo Bruno la totalidad de la marca Luzbola, el estudio de grabación que estaba bajo su control.
Después de su fallecimiento también se registraron movimientos sobre otras propiedades intelectuales.
El 27 de julio, Bruno Solari presentó una solicitud ante el INPI para que la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, que pertenecía a su padre, pasara a su nombre en un 100%.
En la presentación, el heredero declaró tener interés legítimo sobre la marca en su condición de sucesor de Carlos Alberto Solari y adjuntó su partida de nacimiento y el acta de defunción del músico.
Estos trámites muestran que el proceso de administración del legado artístico ya comenzó, aunque todavía quedan interrogantes sobre el alcance de la herencia y la distribución definitiva de los bienes.
Las demandas judiciales que deberán afrontar los herederos
La sucesión también tendrá que contemplar los procesos judiciales que el Indio Solari enfrentaba al momento de su muerte y que todavía no habían sido resueltos.
De acuerdo con los registros del Poder Judicial, el músico fue objeto de al menos cinco demandas civiles por daños y perjuicios en los tribunales porteños durante la última década.
Entre los expedientes aparecen reclamos de una persona vinculada a los primeros años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que también demandó a Skay Beilinson y a La Negra Poli. Ese proceso lleva aproximadamente diez años en el Juzgado Civil N° 53.
También hay presentaciones de personas damnificadas por el recital que el Indio ofreció en Olavarría en 2017, que terminó con dos espectadores muertos y varios heridos.
En al menos dos de esas causas, los demandantes solicitaron conocer el estado de la sucesión para identificar a los herederos y garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
Uno de los reclamantes pidió que se adoptaran las medidas necesarias para individualizar oficialmente a los sucesores del músico y permitir que el expediente continuara con su intervención. También solicitó que se identificara formalmente el trámite sucesorio iniciado en los tribunales de Morón.