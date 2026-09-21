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Conmoción en la Liga Tucumana: dolor por la trágica muerte del jugador César Ruiz

El futbolista, padre de tres hijos, se dirigía en motocicleta a trabajar en la cosecha cuando colisionó en la rotonda de la localidad del este. El profundo sufrimiento en Villa La Tercera y el emotivo mensaje de despedida de su club, apenas 48 horas después de haber jugado y convertido en el triunfo ante Independiente de Tafí Viejo.

DOLOR. César Ruiz falleció en la madrugada del domingo en un accidente de tránsito.
DOLOR. César Ruiz falleció en la madrugada del domingo en un accidente de tránsito.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El futbolista César Ruiz murió este lunes en Los Ralos, Tucumán, tras chocar en su moto con otro vehículo mientras se dirigía a trabajar en la cosecha.
  • El delantero de El Rejunte FC, padre de tres hijos, venía de marcar un gol el sábado pasado en la victoria de su equipo ante Independiente de Tafí Viejo.
  • El fallecimiento generó hondo pesar en la Liga Tucumana de Fútbol y en Villa La Tercera, donde la comunidad y el club le rinden homenaje póstumo.
Resumen generado con IA

El fútbol tucumano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de César "Tigre" Ruiz, delantero de El Rejunte FC. El futbolista perdió la vida este lunes tras protagonizar un siniestro vial en la rotonda de Los Ralos, luego de colisionar su motocicleta con otro vehículo mientras se dirigía a trabajar en la cosecha.

Ruiz, padre de tres hijos, era una figura muy querida en la zona y sus restos son despedidos en su domicilio particular ubicado en Villa La Tercera, en medio de un profundo pesar que envuelve a familiares, amigos y compañeros de equipo.

Tras conocerse la triste noticia, la institución expresó su dolor a través de una emotiva publicación en sus redes sociales acompañada por una foto del delantero:

"Cuánto dolor nos dejas, Tigre. Nos quedamos con tu alegría de siempre, tu compañerismo y ese último gol con nuestra camiseta que guardaremos para siempre en la memoria del club. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil. Hasta siempre, goleador. El Rejunte FC nunca te va a olvidar".

Apenas dos días antes del trágico desenlace, el sábado, Ruiz había sido protagonista en la victoria de El Rejunte FC, que se impuso como visitante por 3 a 0 ante Independiente de Tafí Viejo. 

En lo estrictamente deportivo, la quinta jornada de la segunda etapa de la Primera B liguista se completó con la victoria de Eudoro Avellaneda por 1 a 0 sobre Unión del Valle con tanto de Mariano Nobau, el triunfo de Alianza Deportiva por 3 a 2 frente a 20 de Junio (anotaciones de Rodrigo Rosales, Fabricio Manzur y Rodrigo García para el ganador, y de Facundo Vera junto a Emiliano Alzogaray para los "Lavacoches"), el triunfo de La Florida por 2 a 1 ante Fundación Mapa y la goleada de La Candelaria por 5 a 1 contra Pozo Largo.

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