Conmoción en la Liga Tucumana: dolor por la trágica muerte del jugador César Ruiz

En lo estrictamente deportivo, la quinta jornada de la segunda etapa de la Primera B liguista se completó con la victoria de Eudoro Avellaneda por 1 a 0 sobre Unión del Valle con tanto de Mariano Nobau, el triunfo de Alianza Deportiva por 3 a 2 frente a 20 de Junio (anotaciones de Rodrigo Rosales, Fabricio Manzur y Rodrigo García para el ganador, y de Facundo Vera junto a Emiliano Alzogaray para los "Lavacoches"), el triunfo de La Florida por 2 a 1 ante Fundación Mapa y la goleada de La Candelaria por 5 a 1 contra Pozo Largo.