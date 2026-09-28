La creación de un fondo fiduciario de garantía en Tucumán se tratará el miércoles 30

Abad señaló que contar con esa garantía permitiría reducir el riesgo de las operaciones y, en consecuencia, negociar mejores condiciones crediticias. Agregó que el respaldo de un fondo público constituido con participación de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitiría negociar tasas de interés más bajas. El funcionario también sostuvo que mecanismos similares ya funcionan en otras provincias, entre ellas Catamarca y Río Negro. Según afirmó, el objetivo es fortalecer la matriz productiva tucumana y brindar herramientas para que las empresas puedan sostener y ampliar su actividad.