La creación de un fondo fiduciario de garantía en Tucumán se tratará el miércoles 30

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, defendió la creación de un fondo fiduciario de garantía en Tucumán y aseguró que la herramienta apunta a facilitar el acceso al crédito para empresas y emprendedores. Además, rechazó las críticas que compararon la iniciativa con la creación de una estructura paralela a la Caja Popular de Ahorros.
Explicó que la entidad provincial también podría realizar aportes al fondo y sostuvo que el mecanismo contará con controles y auditorías del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores. Según detalló, podrán acceder a las garantías emprendedores, PyME, MiPyME y empresas de diferentes tamaños que cumplan con los requisitos establecidos. El fondo respaldará las operaciones para que puedan solicitar financiamiento en bancos públicos o privados.
Abad señaló que contar con esa garantía permitiría reducir el riesgo de las operaciones y, en consecuencia, negociar mejores condiciones crediticias. Agregó que el respaldo de un fondo público constituido con participación de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitiría negociar tasas de interés más bajas. El funcionario también sostuvo que mecanismos similares ya funcionan en otras provincias, entre ellas Catamarca y Río Negro. Según afirmó, el objetivo es fortalecer la matriz productiva tucumana y brindar herramientas para que las empresas puedan sostener y ampliar su actividad.