El Ministerio de Educación de Tucumán y la Municipalidad de Monteros inauguraron obras en la escuela Primaria Ibatín.
Participaron los ministros de Educación, Susana Montaldo, y de Gobierno, Regino Amado; el intendente, Francisco Serra (h), el director de Nivel Primario, Carlos Díaz; la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Ana García Salemi, y la directora de la escuela, Fabiana Cruz, entre otros.
Se construyó y habilitó una cerca perimetral, se refaccionaron baños, se cambió un techo en el sector del comedor, y se instalaron nuevas luminarias, entre otros.
Además, autoridades del Ministerio de Educación y de la Municipalidad firmaron el acta para la donación efectiva de la manzana “E” del Parque Industrial de la ciudad, paso que permitirá la construcción del edificio propio de la futura escuela Agrotécnica de Monteros. Mientras se avanza en la infraestructura, la institución iniciará sus actividades compartiendo instalaciones en la escuela Ibatín.