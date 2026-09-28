Inauguraron obras en la escuela Primaria Ibatín

Además, autoridades del Ministerio de Educación y de la Municipalidad firmaron el acta para la donación efectiva de la manzana “E” del Parque Industrial de la ciudad, paso que permitirá la construcción del edificio propio de la futura escuela Agrotécnica de Monteros. Mientras se avanza en la infraestructura, la institución iniciará sus actividades compartiendo instalaciones en la escuela Ibatín.