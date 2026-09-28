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Los suizos votaron en contra de blindar la neutralidad del país

La iniciativa pretendía inscribir en la Constitución una neutralidad reforzada.

El ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis
El ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis
Hace 4 Hs

GINEBRA, Suiza.- Los suizos rechazaron ampliamente una iniciativa popular destinada a endurecer la neutralidad del país, texto que impulsó la derecha nacionalista y que fue calificado de “prorruso”. La iniciativa pretendía inscribir en la Constitución una neutralidad reforzada, que excluyera cualquier alianza con una organización militar y cualquier adopción de sanciones económicas contra un tercer país, salvo las decididas por la Organización de Naciones Unidas.

El texto fue rechazado con un 70,1% de los votos, según las cifras finales. “Este resultado no es un voto contra la neutralidad”, dijo el ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis, a la prensa en Berna, cuando se anunciaron los resultados definitivos. “Suiza era neutral ayer, será neutral hoy y seguirá siendo neutral”, añadió.

La neutralidad, arraigada en la historia suiza desde hace siglos, está inscrita en la Constitución federal desde 1848, e implica que el país se abstiene de tomar partido en las guerras entre terceros Estados.

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Pero la adopción por Suiza de las sanciones de la Unión Europea contra Moscú tras la invasión rusa de Ucrania, así como su primer mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2023 y 2024, situaron la cuestión de la neutralidad en el centro de los debates políticos y mediáticos.

“Neutralidad no significa que Suiza mire hacia otro lado cuando se produce una violación de las normas internacionales”, dijo Cassis durante la campaña.

La organización soberanista Pro Suisse, impulsora de la iniciativa, defendía, con apoyo de la Unión Democrática de Centro, partido de derecha nacionalista y primera fuerza política del país, una concepción más rigorista.

“Suiza tiene un papel fundamental que desempeñar en este planeta. Queremos ser el punto blanco, eso es la neutralidad. Nosotros queremos aportar paz, diplomacia y diálogo. Y para lograrlo, tenemos que ser creíbles con una neutralidad perpetua y armada”, sostuvo Céline Amaudruz, vicepresidenta de la UDC y diputada.

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