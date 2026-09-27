Rosario Central regresó con el título y sus jugadores le cantaron a Estudiantes en el aeropuerto

Apenas los futbolistas atravesaron las puertas de la terminal, la fiesta tomó rápidamente temperatura. Con el trofeo en brazos, los jugadores se sumaron a los cánticos de los simpatizantes y uno de ellos estuvo dirigido directamente contra el rival de la final: “Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”, entonaron futbolistas e hinchas mientras celebraban el título conseguido horas antes.