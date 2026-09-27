Más de 2,2 millones de argentinos tienen dos o más trabajos: crece el pluriempleo

Tener un solo trabajo dejó de ser suficiente para una parte cada vez mayor de los trabajadores argentinos. Más de 2,2 millones de personas tuvieron dos o más empleos durante 2025, según un informe elaborado por C-P Consultora a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.