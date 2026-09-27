Más de 2,2 millones de argentinos tienen dos o más trabajos: crece el pluriempleo

Resumen para apurados
- En 2025, más de 2,2 millones de trabajadores en Argentina recurrieron al pluriempleo para complementar ingresos, alcanzando un récord del 11,5% según datos del INDEC.
- La tasa subió desde el 8,7% en 2017 impulsada por sectores de menor calificación. El 56,6% son mujeres y el 44% de los afectados trabaja más de 45 horas semanales.
- Esta tendencia consolida una precarización del mercado laboral argentino, donde sostener el poder adquisitivo exige jornadas laborales extenuantes e informalidad.
Tener un solo trabajo dejó de ser suficiente para una parte cada vez mayor de los trabajadores argentinos. Más de 2,2 millones de personas tuvieron dos o más empleos durante 2025, según un informe elaborado por C-P Consultora a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.
El estudio muestra que el pluriempleo alcanzó al 11,5% de las personas ocupadas, uno de los niveles más elevados de la serie analizada. La proporción aumentó desde el 8,7% registrado en 2017, lo que representa un incremento de casi tres puntos porcentuales en ocho años.
Pluriempleo en Argentina: cuántas horas trabajan quienes tienen dos empleos
La diferencia también aparece en la cantidad de horas trabajadas. Mientras quienes tienen una sola ocupación trabajan en promedio 37,5 horas semanales, las personas con más de un empleo llegan a un promedio de 43 horas.
Además, el informe señala que el 44% de los pluriempleados trabaja más de 45 horas por semana. La acumulación de ocupaciones implica, por lo tanto, no solamente sumar una fuente de ingresos sino también extender la cantidad de horas destinadas al trabajo.
Dentro del denominado pluriempleo emergente, más de la mitad de los trabajadores supera las 45 horas semanales y el 22% trabaja más de 60 horas.
Por qué creció el pluriempleo en Argentina
El informe diferencia entre dos grandes tipos de pluriempleo. Por un lado, existe un esquema denominado “tradicional”, presente especialmente en actividades como educación, salud y trabajo en casas particulares.
Por otro, aparece un pluriempleo “emergente”, que representa el 48% de los casos y reúne tanto nuevas modalidades laborales como situaciones en las que los trabajadores incorporan una segunda ocupación para complementar sus ingresos.
Este segundo segmento tuvo un peso significativo en el crecimiento del fenómeno entre 2017 y 2025. Dentro de él aparecen trabajadores vinculados a actividades de menor calificación e ingresos, identificados en el estudio como el segmento de “cuello azul”.
Estos trabajadores registran un promedio de unas 50 horas semanales y una informalidad cercana al 39%. Según el informe, este grupo explicó más de la mitad del crecimiento del pluriempleo registrado durante el período analizado.
Mujeres y jefes de hogar, entre quienes más tienen dos trabajos
El pluriempleo también presenta características específicas según la composición de los hogares. El 63% de las personas que tienen más de un trabajo son jefes o jefas de hogar, mientras que las mujeres representan el 56% de los pluriempleados.
El fenómeno también tiene una presencia importante en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con los datos analizados por la consultora.
Los números muestran que tener más de un empleo responde a realidades diferentes. En algunas profesiones y actividades constituye una modalidad laboral habitual o una forma de combinar proyectos independientes. En otros sectores, en cambio, la segunda ocupación aparece asociada a la necesidad de sumar ingresos.
Así, el crecimiento del pluriempleo en Argentina refleja una transformación del mercado laboral: cada vez más personas combinan ocupaciones y extienden sus jornadas para sostener sus ingresos, mientras una parte importante de quienes tienen dos o más trabajos supera las 45 horas semanales.