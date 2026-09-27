Las personas más exitosas están dispuestas a hacer tres cosas “extremadamente incómodas”, según una experta
Según Dorie Clark, autora y especialista en estrategia profesional, alcanzar el éxito también implica tomar decisiones difíciles, sostener la práctica y aceptar que los objetivos pueden cambiar.
Resumen para apurados
- Dorie Clark explicó recientemente en CNBC por qué el éxito exige tres decisiones incómodas: decir no a ofertas, practicar sin público y admitir cambios de metas personales.
- A partir de su libro The Long Game, la docente analizó cómo el trabajo silencioso y la renuncia a ciertas propuestas evitan la saturación y el estancamiento laboral.
- La propuesta redefine el éxito laboral al exigir tolerancia a la frustración y flexibilidad ante cambios identitarios para sostener un crecimiento profesional duradero.
Alcanzar el éxito no solo requiere esfuerzo y constancia. Según Dorie Clark, autora, consultora de estrategia de marketing, conferencista internacional y profesora de formación ejecutiva, también implica aceptar decisiones difíciles y atravesar situaciones que pueden resultar profundamente incómodas.
Clark, nacida en 1978, desarrolló estas ideas mientras investigaba para su libro The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World (El juego a largo plazo: cómo pensar a largo plazo en un mundo de corto plazo). El análisis fue publicado por cnbc.com, donde la especialista sostiene que la capacidad de tomar decisiones pensando en el largo plazo puede marcar una diferencia importante en el desarrollo profesional.
Para Clark, no alcanza con hacer el trabajo: también es necesario aprender a convivir con la incomodidad que provocan determinadas decisiones y preguntarse si el camino elegido todavía coincide con los objetivos personales.
Las tres decisiones incómodas que pueden marcar la diferencia
1. Decir que no a algunas buenas oportunidades
Una de las situaciones más difíciles consiste en rechazar oportunidades que, en principio, parecen atractivas. La razón es sencilla: aceptar cada propuesta puede terminar ocupando el tiempo y el espacio necesarios para aquellas posibilidades que realmente representan un gran avance.
Clark cuenta como ejemplo una invitación que recibió junto con su esposa para pasar una semana gratis en la casa de un colega en la Toscana. Aunque la propuesta resultaba tentadora, coincidía con las semanas previas al lanzamiento del libro de su esposa. Por eso decidieron rechazarla.
La especialista propone analizar cada oportunidad a partir de tres preguntas: cuánto entusiasmo genera, cuánto puede contribuir al crecimiento profesional y qué otras actividades habría que abandonar o reducir para poder aceptarla.
El problema, según su planteo, aparece cuando se acumulan demasiadas oportunidades “buenas” que terminan ocupando la agenda y dejan poco margen para detectar otras que podrían ser realmente importantes.
2. Seguir practicando aunque nadie parezca prestar atención
Otra de las claves consiste en continuar desarrollando una habilidad incluso cuando todavía no existe reconocimiento externo. Empezar un proyecto o aprender algo nuevo puede ser especialmente difícil cuando no hay personas alrededor que valoren o sigan ese proceso.
Sin embargo, la práctica constante permite acumular experiencia y mejorar con el tiempo. Clark plantea que esto puede aplicarse a distintas actividades profesionales, desde la escritura y la oratoria hasta el desarrollo de código con herramientas de inteligencia artificial.
Como ejemplo, menciona a la periodista y autora Kara Cutruzzula, quien comenzó un boletín diario que inicialmente enviaba a un grupo reducido de amigos. Para cuando Clark la entrevistó, ya había producido más de 800 ediciones.
Con el tiempo, la audiencia creció y una editora que estaba suscripta al boletín se puso en contacto con Cutruzzula para proponerle escribir un diario de motivación. El caso muestra, según Clark, cómo la constancia puede generar oportunidades que inicialmente parecen poco probables.
Trabajar durante mucho tiempo sin reconocimiento puede resultar frustrante y solitario, pero la experiencia acumulada puede convertirse posteriormente en una ventaja.
3. Reconocer que los objetivos y la identidad pueden cambiar
La tercera situación tiene que ver con una cuestión más personal: aceptar que las propias metas pueden transformarse.
Clark sostiene que abandonar una determinada dirección profesional puede sentirse como una traición a la persona que se fue construyendo hasta ese momento. Sin embargo, continuar persiguiendo un objetivo que ya no se desea también puede convertirse en un obstáculo.
La especialista cuenta el caso de Ali, una profesional que pasó diez años trabajando en finanzas corporativas. Aunque sentía que algo no funcionaba, tardó cuatro años en dejar su empleo y comenzar una nueva etapa como consultora y coach.
Según Clark, una de las razones fue el temor a desprenderse de su identidad como ejecutiva exitosa.
Por eso, recomienda prestar atención a pequeñas señales que pueden indicar un cambio de rumbo: perder las ganas de ir a trabajar cuando antes era algo que se disfrutaba, sentir interés creciente por un área diferente o percibir que las descripciones que otras personas hacen de uno ya no representan quién es. “A veces, las historias que nos contamos sobre nuestra vida profesional nos frenan”, señaló Ali, según el relato de Clark.
Pensar a largo plazo también implica aceptar la incomodidad
La conclusión de Dorie Clark apunta a una idea central: algunas de las decisiones que más pueden contribuir al crecimiento profesional no son necesariamente las más cómodas.
Decir que no, continuar trabajando aunque todavía no haya reconocimiento y aceptar que las propias metas pueden cambiar requieren revisar prioridades y cuestionar ideas arraigadas sobre el éxito.
Clark, quien dictó formación ejecutiva durante más de una década en Columbia Business School y en la Fuqua School of Business de la Universidad de Duke, plantea así una mirada sobre el éxito profesional que pone el foco no solo en el esfuerzo, sino también en la capacidad de tomar decisiones difíciles pensando en el largo plazo.