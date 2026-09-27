Las personas más exitosas están dispuestas a hacer tres cosas “extremadamente incómodas”, según una experta

Por eso, recomienda prestar atención a pequeñas señales que pueden indicar un cambio de rumbo: perder las ganas de ir a trabajar cuando antes era algo que se disfrutaba, sentir interés creciente por un área diferente o percibir que las descripciones que otras personas hacen de uno ya no representan quién es. “A veces, las historias que nos contamos sobre nuestra vida profesional nos frenan”, señaló Ali, según el relato de Clark.