El secreto de Paulina Cocina para que las papas fritas queden crocantes por fuera y tiernas por dentro

Papas fritas: el tipo de aceite también importa, según Paulina Cocina

Para esta preparación, Paulina Cocina recomienda utilizar un aceite neutro, preferentemente de girasol, y en cantidad suficiente para que las papas queden completamente cubiertas. En su receta, la cocinera es contundente respecto del aceite de oliva: “Nunca hacer las papas fritas en aceite de oliva, ni se les ocurra!”.