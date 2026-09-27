SociedadActualidad

El secreto de Paulina Cocina para que las papas fritas queden crocantes por fuera y tiernas por dentro

La cocinera compartió una técnica sencilla para lograr papas fritas doradas y crocantes por fuera, pero tiernas por dentro, con un paso clave antes de volver a llevarlas al aceite.

Paulina Cocina revela el secreto para hacer papas fritas súper crocantes
Paulina Cocina revela el secreto para hacer papas fritas súper crocantes Paulina Cocina
Por Mercedes Mosca Hace 9 Min

Conseguir papas fritas bien crocantes por fuera y tiernas por dentro tiene un secreto que puede cambiar por completo el resultado. Paulina Cocina propone un método sencillo, pero que requiere respetar un paso clave: freír las papas dos veces.

La torta vasca de Paulina Cocina: el delicioso postre de queso de nueve pasos

La torta vasca de Paulina Cocina: el delicioso postre de queso de nueve pasos

La cocinera compartió esta técnica en una receta publicada en 2022 y explicó que la doble fritura permite conseguir esa textura característica. Primero se cocinan las papas sin dorarlas, luego se enfrían por completo y finalmente vuelven al aceite, esta vez a una temperatura más alta.

El método de Paulina Cocina para hacer papas fritas crocantes

El primer paso es elegir correctamente la papa. Según Paulina Cocina, lo recomendable es utilizar una papa joven y fresca. “Una papa joven y fresca siempre es la mejor opción, ya que la papa vieja se pone blanda y eso no nos sirve porque despide demasiado almidón”, explicó.

Una vez elegidas, hay que pelarlas y cortarlas en tiras de tamaño similar. Después llega otro paso importante: colocarlas durante 30 minutos en agua helada dentro de la heladera.

Pasado ese tiempo, es fundamental secarlas muy bien antes de llevarlas al aceite. La presencia de agua puede generar salpicaduras y dificultar la cocción.

Papas fritas: el tipo de aceite también importa, según Paulina Cocina

Para esta preparación, Paulina Cocina recomienda utilizar un aceite neutro, preferentemente de girasol, y en cantidad suficiente para que las papas queden completamente cubiertas. En su receta, la cocinera es contundente respecto del aceite de oliva: “Nunca hacer las papas fritas en aceite de oliva, ni se les ocurra!”.

También recomienda utilizar una olla alta y espaciosa, que permita que las papas se muevan con comodidad y ayude a reducir las salpicaduras.

La primera fritura no debe dorar las papas

El objetivo de la primera cocción es que las papas queden cocidas, pero todavía pálidas. Para conseguirlo, primero hay que calentar el aceite, bajar el fuego y recién entonces incorporar las tiras.

Una vez que estén cocidas, se retiran sin esperar a que tomen color. El siguiente paso es fundamental: dejarlas enfriar completamente. Las papas deben colocarse en un recipiente amplio, sin amontonarlas, y llevarse a la heladera o dejarse en un lugar frío.

Paulina Cocina lo resume de esta manera: “Las papas deben estar totalmente frias (no tibias) para llevarlas a la segunda fritura”.

El secreto está en la segunda fritura

Cuando las papas ya perdieron completamente el calor, llega el momento de la segunda cocción. Esta vez, el aceite debe estar bien caliente.

Las tiras vuelven al aceite hasta que adquieren el dorado y la textura crocante buscados. Es importante retirarlas antes de que se pasen, ya que una cocción excesiva puede afectar nuevamente su textura.

Si se preparan varias tandas, también hay que controlar la temperatura del aceite y esperar a que vuelva a calentarse antes de incorporar la siguiente cantidad de papas.

Finalmente, hay un último detalle para conservar el crocante: no hay que amontonarlas. El vapor que se acumula entre las papas puede hacer que pierdan la textura.

Después de retirarlas del aceite, la recomendación es dejarlas reposar unos cinco minutos antes de agregar la sal. De esta manera, siguiendo el método de Paulina Cocina, se pueden servir unas papas fritas doradas y crocantes por fuera, pero tiernas por dentro.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán
1

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás
2

Retroceder nunca, rendirse jamás

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
3

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
4

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

La pobreza también se evidenció en la macro
5

La pobreza también se evidenció en la macro

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
3

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Retroceder nunca, rendirse jamás
4

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
5

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Comentarios