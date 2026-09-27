SociedadClima y ecología

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

El pronóstico anticipa un domingo con tormentas y lluvias en distintos puntos del país. ¿Qué provincias están bajo alerta amarilla del SMN?

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo.
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este domingo un alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas en sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y la Patagonia ante el avance del mal tiempo.
  • El fenómeno prevé caída de granizo y ráfagas en el centro del país con hasta 50 mm de agua, mientras que en la cordillera patagónica se esperan lluvias persistentes y nevadas.
  • El organismo insta a tomar precauciones, ya que las condiciones previstas podrían alterar las actividades cotidianas y generar complicaciones viales en las regiones afectadas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este domingo 27 de septiembre. Las advertencias alcanzan a sectores de varias provincias, donde podrían registrarse fenómenos de intensidad y condiciones meteorológicas que requieren precaución.

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La alerta contempla dos tipos de fenómenos: tormentas en sectores del centro del país y lluvias persistentes en zonas de la Patagonia.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas

De acuerdo con el SMN, rige una alerta amarilla por tormentas para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.

En estas áreas podrían desarrollarse tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas acompañadas por lluvias intensas en períodos breves, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.

El organismo estima acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

Lluvias y posibilidad de nieve en la Patagonia

La segunda alerta amarilla alcanza al área cordillerana de Río Negro y Neuquén, además del extremo este de Chubut. Para estos sectores se pronostican lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados previstos de entre 15 y 30 milímetros, aunque también podrían superarse localmente.

Además, el SMN indicó que en las zonas de mayor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Qué significa la alerta amarilla

La alerta amarilla del SMN indica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener un efecto sobre las actividades cotidianas y que requieren mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

En el caso de las tormentas, el organismo advierte especialmente por la posibilidad de precipitaciones intensas, granizo y ráfagas, mientras que en la cordillera se suma la posibilidad de lluvias persistentes y nieve en sectores elevados.

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