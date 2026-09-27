Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 27 de septiembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETAWhatsAppLuis Miguel "Pulguita" RodríguezCorte Suprema Tamaño texto Comentarios Lo más popular La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez Período 2026 - 2030: el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas renovó autoridades Analizan mezclas de gramíneas, crucíferas y leguminosas, y su efecto en el rendimiento del maíz Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo Ranking notas premium "Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio La Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena modificar las penas por contaminación a directivos del ingenio La Florida El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva