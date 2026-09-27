OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: Argentina ya tiene trabajo por hacer
Hace 3 Hs

Soy argentino y vivo en California desde hace 43 años. Muchas veces me pregunto por qué buscamos soluciones extraordinarias cuando todavía tenemos enormes necesidades básicas. Argentina no necesita inventar trabajo: tiene trabajo por hacer. ¿Por qué no impulsar un programa transparente de cloacas, veredas accesibles, desagües, agua potable, iluminación y reparación de calles y escuelas? Estas obras generan empleo, movilizan pequeñas empresas y comercios locales y, cuando terminan, dejan infraestructura útil durante décadas. La condición debería ser transparencia: que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto cuesta cada obra, quién la realiza, cuándo comienza y cuándo debe terminar. Hay barrios sin cloacas, veredas que faltan y calles deterioradas. El trabajo ya está ahí. Quizás una parte del crecimiento económico consista simplemente en organizarlo y hacerlo.

Alfredo Plaza                                    

alfredoplaza61@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez
1

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Período 2026 - 2030: el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas renovó autoridades
2

Período 2026 - 2030: el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas renovó autoridades

Analizan mezclas de gramíneas, crucíferas y leguminosas, y su efecto en el rendimiento del maíz
3

Analizan mezclas de gramíneas, crucíferas y leguminosas, y su efecto en el rendimiento del maíz

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad
4

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo
5

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana
2

Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana

Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio
3

Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio

La Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena modificar las penas por contaminación a directivos del ingenio La Florida
4

La Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena modificar las penas por contaminación a directivos del ingenio La Florida

El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva
5

El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva

Más Noticias
La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Presentan un plan de prevención para enfrentar El Niño”

Presentan un plan de prevención para enfrentar "El Niño”

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

La importancia de las muestras del campo

La importancia de las muestras del campo

La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región

La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Comentarios