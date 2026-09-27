Cartas de lectores I: 24 de Septiembre

Bernabé Araoz y Gregorio Aráoz de La Madrid son dos tucumanos, héroes máximos, injustamente no reconocidos, de la Independencia argentina, cuya participación y triunfo, el 24 de septiembre de 1812 en la más grande y significativa batalla de Tucumán, en la Ciudadela. Entonces formaron un bravo y aguerrido ejército, tan solo con un puñado de soldados voluntarios, todo el gauchaje y el apoyo de toda la sociedad tucumana, decididos a no dejar pasar a la poderosa y bien equipada formación imperial extranjera que venía arrasando desde el Norte con todo a su paso. Los tucumanos, ya con el consentimiento y convencimiento del Gral. Manuel Belgrano, diagramaron una impecable estrategia militar, sumada al coraje, la destreza y la picardía criolla con los que, montados a sus caballos, hacían ruidos con sus guardamontes y levantaban un gran polvaderal; cajas y bombos hacían parecer un mayor número de combatientes. La ayuda celestial de la Virgen de la Merced apareció con una manada de langostas que invadió el campo de batalla, desorientado a los opresores, concluyendo con una contundente victoria a favor de los argentinos e iniciando así el verdadero camino a la ansiada libertad. Esta aún hoy sufre los embates y la usurpación de sus riquezas naturales con la complicidad de políticos de turno, que faltos de patriotismo y repletos de codicia entregan y negocian nuestro territorio. A esos valientes guerreros, patriotas sin bronce ni honores, ¡Honor y Gloria! Y a los promesantes que todos los años le rinden homenaje y agradecen a la Virgencita de la Merced, con sus quenas, cajas, bombos y banderas argentinas, transitando el camino de la fe cristiana desde distintas localidades del interior hasta el Templo de La Merced, Dios los proteja y bendiga siempre y en todo lugar.