Lacan, a 45 años de su fallecimiento

“Sean ustedes lacanianos, si quieren, yo soy freudiano” les dijo a sus discípulos cuando estuvo en Caracas en 1980. Inscripto en el linaje de su maestro Freud instó desde el comienzo de su enseñanza a retornar a las fuentes del pensamiento freudiano, provocando un temblor en la estructura de la Asociación internacional del Psicoanálisis. Fiel a sus descubrimientos, buscó modificar la clínica de los pacientes neuróticos con el fin de brindar una mayor eficacia a los tratamientos, insistió en no retroceder frente a la Psicosis, abrió la práctica del Psicoanálisis a las distintas formas del sufrimiento humano. Modificó los procedimientos de la cura psicoanalítica que prescribían sesiones de 50 minutos a razón de al menos tres veces por semana. Propuso el corte de la sesión en el momento de la emergencia de lo Inconsciente, acortando la duración de las sesiones, y amplió la posibilidad de los tratamientos más allá del diván como una forma única donde un sujeto accede a la verdad oculta en sus síntomas, sus lapsus, sus sueños. Ortodoxo hasta el extremo en la elaboración de una lógica para situar los enigmas del aparato psíquico y realizar una formalización de la clínica, era abierto a modificar e innovar la práctica de la cura.