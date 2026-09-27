Carlos Alonso: “En un momento donde todo vale, nada vale”

- Encuentro en ciertos jóvenes que vienen a pedir mi opinión sobre lo que hacen, una gran dispersión en la enseñanza. Es como que no hay una claridad y una continuidad en las líneas que se siguen. No hay, algo así, como una idea generadora. Cada maestro enseña según su método, según su buen saber y entender, pero no hay continuidad entre unos y otros. Esto crea un conflicto enorme en el estudiante, que no sabe si avanza, si retrocede, si se queda. Por eso hay un gran abismo frente a ellos y una necesidad de seguir aprendiendo indefinidamente. Hay gente que pasa años y años en escuelas privadas, porque nunca tiene la sensación de estar en el dominio de esa disciplina. Y, como ellos mismos plantean, todo vale; en un momento donde todo vale, nada vale, entonces el caos es aún mayor. O sea, esta libertad absoluta de que todo puede ser arte, todo objeto o acción hecha por alguien es arte, a ellos les crea esa especie de abismo. A nosotros, cuando estudiábamos, por ejemplo con Spilimbergo, nos enseñaban reglas fijas. Que no eran para ser “artistas”, sino para aprender un lenguaje. A ese lenguaje, después lo usabas o no, o lo distorsionabas, o lo usabas en parte. Pero, de todas maneras, nosotros sentíamos una solidez y una coherencia en todo eso que nos enseñaban. Además, el mismo maestro era medida o parámetro, algo que -de alguna manera- era una especie de destino, de futuro. Picasso, por ejemplo, podía no estar acá, pero nosotros sabíamos que existía y su presencia y su proyección influía en la forma de trabajar en el ejercicio de la libertad, de un método, en el ejercicio del oficio. La falencia que yo encuentro en los jóvenes es esa falta de concreción y de rigor, en cierto sentido. El rigor se parece a lo académico, al naturalismo, al arte demodée, al atraso, mientras que pareciera que hay que lanzarse a esa cosa intuitiva, salvaje, elemental, sin un método.