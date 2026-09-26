Política

El Tribunal de Faltas invalidó la auditoría y demandó deficiencias estructurales

Descalificó el informe elaborado por la Municipalidad considerando que no siguió el procedimiento legal correspondiente. El titular Lizondo Ruiz enumeró dificultades para trabajar.

RECLAMOS CONTRAPUESTOS. El Tribunal de Faltas y el municipio intercambian demandas sobre el manejo del órgano. archivo
RECLAMOS CONTRAPUESTOS. El Tribunal de Faltas y el municipio intercambian demandas sobre el manejo del órgano. archivo
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal de Faltas de Tucumán invalidó recientemente una auditoría de la Municipalidad por considerar que violó los procedimientos legales correspondientes.
  • Su titular, Lizondo Ruiz, rechazó el informe oficial y denunció serias fallas estructurales y operativas que dificultan las labores cotidianas del organismo.
  • El conflicto profundiza la tensión institucional entre el juzgado y el municipio, lo que obligará a revisar los controles y las condiciones de trabajo del área.
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