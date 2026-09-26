El Tribunal de Faltas invalidó la auditoría y demandó deficiencias estructurales

Resumen para apurados
- El Tribunal de Faltas de Tucumán invalidó recientemente una auditoría de la Municipalidad por considerar que violó los procedimientos legales correspondientes.
- Su titular, Lizondo Ruiz, rechazó el informe oficial y denunció serias fallas estructurales y operativas que dificultan las labores cotidianas del organismo.
- El conflicto profundiza la tensión institucional entre el juzgado y el municipio, lo que obligará a revisar los controles y las condiciones de trabajo del área.
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