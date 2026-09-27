SociedadActualidad

La misa de hoy: ¿Es vigente la obediencia hoy?

Por Pbro. Marcelo Barrionuevo.

Hace 5 Hs

La verdadera obediencia no nace del miedo, sino de la libertad. Y no consiste en dejar de pensar, sino en aprender a escuchar.

El hombre verdaderamente libre no es aquel que jamás obedece a nadie, sino el que es capaz de reconocer el bien, la verdad y el amor, y ordenar su vida de acuerdo con ellos. Por eso Jesús puede decir: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos” (Jn 14,15). La obediencia cristiana tiene su raíz en el amor, no porque alguien manda; obedecemos porque confiamos en Aquel que nos muestra el camino y creemos que sus mandamientos conducen a la vida.

En una época marcada por el individualismo, donde cada uno corre el riesgo de convertirse en medida de todas las cosas, la obediencia cristiana nos recuerda una verdad fundamental: no soy el origen de la verdad ni el dueño absoluto del bien. Hay una verdad que debo descubrir, un bien que debo realizar y una voluntad de Dios que debo escuchar.

Por eso resulta tan profunda aquella expresión del Salmo “Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal 119,105). La Palabra de Dios no apaga nuestra libertad: la ilumina. Obedecerlo es permitir que su luz entre en nuestras decisiones, proyectos, relaciones, manera de trabajar, de amar y de servir.

Necesitamos recuperar una obediencia madura: no la infantil del que sólo cumple órdenes, sino la responsable del que escucha, discierne, comprende y finalmente entrega libremente su voluntad al bien.

En definitiva, la pregunta cristiana no es “¿Quién me manda?”; sino “¿A qué estoy obedeciendo con mi vida?”. Porque todos obedecemos a algo: a nuestros deseos, al éxito, al reconocimiento, a la opinión de los demás, al dinero, al algoritmo, a la presión social o a la propia conciencia.

El Evangelio nos invita a algo mucho más grande: hacer de Dios el criterio último de nuestra libertad. La obediencia cristiana no disminuye al hombre. Lo libera de ser esclavo de sí mismo.

Porque la libertad no alcanza su plenitud cuando puedo hacer todo lo que quiero, sino cuando soy capaz de elegir aquello que verdaderamente me hace bien.

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