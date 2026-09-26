La condenaron a 10 años de prisión por prostituir a su hija menor de edad a cambio de dinero y drogas
El caso ocurrió en San Juan. La víctima tenía entre 7 y 13 años cuando su madre facilitó encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero o sustancias. La mujer también fue condenada por agredir físicamente a la niña.
Resumen para apurados
- Una mujer fue condenada este viernes en San Juan a 10 años de cárcel por prostituir a su hija menor de edad y agredirla físicamente a cambio de dinero o drogas.
- Mediante un juicio abreviado, se probó que entre los 7 y 13 años de la niña, la acusada facilitaba abusos de hombres en su casa de Rawson por dinero o estupefacientes.
- La culpable permanecerá presa en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que el fallo quede firme, garantizando el cumplimiento efectivo ante abusos intrafamiliares.
Una mujer fue condenada a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por facilitar la prostitución de su hija menor de edad a cambio de dinero o drogas. La Justicia también la encontró culpable de haber ejercido violencia física contra la niña durante el período en el que ocurrieron los hechos.
La sentencia fue dictada este viernes durante una audiencia de Control de Acusación, mediante un juicio abreviado. La jueza Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo alcanzado por las partes y dispuso que la condenada permanezca detenida en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial hasta que el fallo quede firme.
Según informaron fuentes judiciales, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía siete años y se extendieron hasta que cumplió 13. Durante ese período, su madre permitía el ingreso de hombres a la vivienda y facilitaba encuentros de carácter sexual con la menor a cambio de dinero o sustancias.
La investigación también determinó que la acusada ejerció violencia física contra su hija durante esos años. El último episodio ocurrió cuando la adolescente tenía 13 años, dentro de una vivienda del departamento de Rawson, donde la mujer le provocó lesiones.
La causa estuvo a cargo del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI), conducido por Roberto Mallea, con la participación de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.
Finalmente, la mujer fue condenada como autora de los delitos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.