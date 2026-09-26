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Lando Norris criticó a Franco Colapinto tras el choque en Bakú: “Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”

El piloto de McLaren cuestionó con dureza la maniobra del argentino en el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán. El accidente también dejó fuera de carrera a Pierre Gasly.

Lando Norris criticó a Franco Colapinto tras el choque en Bakú: “Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lando Norris criticó a Franco Colapinto tras un choque en el GP de Azerbaiyán que dejó fuera de carrera a ambos y a Pierre Gasly por un error de frenada del argentino.
  • Tras relanzarse la carrera, Colapinto bloqueó neumáticos, impactó a Gasly e involucró a Norris. El piloto argentino admitió su error y pidió disculpas a los damnificados.
  • Norris reclamó suspensiones a la FIA, mientras que los comisarios sancionaron a Colapinto con un retroceso de cinco puestos en la grilla de salida de la próxima carrera.
Resumen generado con IA

Lando Norris había llegado al relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán en el noveno puesto. Una curva después, estaba fuera de carrera. Franco Colapinto se pasó en la frenada de la primera curva e impactó contra Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que terminó involucrando al piloto de McLaren en el accidente. Los tres abandonaron.

Después de bajarse del auto, Norris reclamó que la FIA aplicara sanciones más severas ante maniobras como esa. “Debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas”, dijo ante la prensa. Luego fue más lejos: “Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”. 

El británico sostuvo que un piloto debe anticipar las condiciones de la pista en un relanzamiento. “El agarre va a ser bajo, la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos”, explicó. Según señaló, el accidente le obligará a reemplazar numerosas piezas de su McLaren.

Colapinto, que sufrió su primer abandono desde que corre para Alpine, reconoció su error y pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris. Explicó que bloqueó los neumáticos al frenar y perdió el control del auto.

Los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos. Como el argentino abandonó y no pudo cumplirla durante la carrera, la sanción se convirtió en un retroceso de cinco posiciones en la grilla de salida de la próxima fecha. 

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