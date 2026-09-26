DeportesMotores

Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

El argentino impactó contra Pierre Gasly en el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán y la colisión también dejó fuera de carrera a Lando Norris. Asumió la responsabilidad y pidió disculpas.

Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto fue sancionado con cinco puestos en la grilla para su próxima carrera tras chocar a Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1.
  • En el relanzamiento, el argentino bloqueó los frenos fríos en la curva uno e impactó a su compañero, provocando el abandono de ambos y de Norris. Colapinto pidió disculpas.
  • El piloto largará retrasado en la siguiente fecha de Fórmula 1, en medio de duras críticas de Norris, quien exigió sanciones más severas por la peligrosa maniobra.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto deberá retroceder cinco puestos en la grilla de salida de su próxima carrera de Fórmula 1. Los comisarios de la FIA le habían impuesto una penalización de 10 segundos por el accidente que provocó en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán, pero, como abandonó y no pudo cumplirla durante la prueba, el castigo se trasladó a la siguiente fecha.

El incidente ocurrió en la primera curva, durante el reinicio posterior a la salida del auto de seguridad. El piloto de Alpine llegó pasado a la frenada, bloqueó los neumáticos e impactó contra su compañero Pierre Gasly. El auto del francés terminó involucrando en la colisión a Lando Norris. Los tres abandonaron. 

Después de la carrera, Colapinto asumió la responsabilidad. “Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, declaró.

Norris, en cambio, reclamó una respuesta más severa de la FIA. El piloto de McLaren dijo que no había visto venir el golpe y sostuvo que maniobras de ese tipo deberían castigarse incluso con suspensiones: “Eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”. 

Temas McLarenFórmula 1Pierre GaslyLando NorrisAzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
1

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
2

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
3

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor
5

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

Video: el grave error de Colapinto que terminó en abandono y dejó a Alpine sin puntos en Azerbaiyán

Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami

Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Comentarios