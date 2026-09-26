Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue sancionado con cinco puestos en la grilla para su próxima carrera tras chocar a Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1.
- En el relanzamiento, el argentino bloqueó los frenos fríos en la curva uno e impactó a su compañero, provocando el abandono de ambos y de Norris. Colapinto pidió disculpas.
- El piloto largará retrasado en la siguiente fecha de Fórmula 1, en medio de duras críticas de Norris, quien exigió sanciones más severas por la peligrosa maniobra.
Franco Colapinto deberá retroceder cinco puestos en la grilla de salida de su próxima carrera de Fórmula 1. Los comisarios de la FIA le habían impuesto una penalización de 10 segundos por el accidente que provocó en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán, pero, como abandonó y no pudo cumplirla durante la prueba, el castigo se trasladó a la siguiente fecha.
El incidente ocurrió en la primera curva, durante el reinicio posterior a la salida del auto de seguridad. El piloto de Alpine llegó pasado a la frenada, bloqueó los neumáticos e impactó contra su compañero Pierre Gasly. El auto del francés terminó involucrando en la colisión a Lando Norris. Los tres abandonaron.
Después de la carrera, Colapinto asumió la responsabilidad. “Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, declaró.
Norris, en cambio, reclamó una respuesta más severa de la FIA. El piloto de McLaren dijo que no había visto venir el golpe y sostuvo que maniobras de ese tipo deberían castigarse incluso con suspensiones: “Eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”.