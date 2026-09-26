Franco Colapinto fue sancionado tras el choque con Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto deberá retroceder cinco puestos en la grilla de salida de su próxima carrera de Fórmula 1. Los comisarios de la FIA le habían impuesto una penalización de 10 segundos por el accidente que provocó en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán, pero, como abandonó y no pudo cumplirla durante la prueba, el castigo se trasladó a la siguiente fecha.