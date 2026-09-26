Ocultó que tenía VIH, su pareja quedó embarazada de mellizos y ahora está detenido

La investigación quedó a cargo de la titular de la UFI N° 7 de Bahía Blanca, Marina Lara. La jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías N° 4, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva del acusado por el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, en concurso ideal con lesiones graves.