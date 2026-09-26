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Ocultó que tenía VIH, su pareja quedó embarazada de mellizos y ahora está detenido

El hombre, de 35 años, conocía su diagnóstico desde 2016 y había interrumpido el tratamiento. La mujer se enteró durante los controles médicos del embarazo.

LA CONTAGIÓ. Ocultó que tenía VIH, su pareja quedó embarazada de mellizos y ahora está detenido.
LA CONTAGIÓ. Ocultó que tenía VIH, su pareja quedó embarazada de mellizos y ahora está detenido. (Foto: Centro Médico ABC)
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Bahía Blanca detuvo a un hombre por ocultarle a su pareja que tenía VIH y transmitirle el virus deliberadamente durante la búsqueda de un embarazo.
  • El acusado sabía de su diagnóstico desde 2016 y había cortado el tratamiento médico. La mujer descubrió la infección durante los controles de su embarazo de mellizos.
  • Procesado por lesiones graves y propagación de enfermedad contagiosa, el caso avanza con pedidos de peritajes filogenéticos para determinar la autoría del contagio.
Resumen generado con IA

Un hombre de 35 años quedó detenido en Bahía Blanca, acusado de haberle ocultado a su pareja que tenía VIH y de haberle transmitido el virus mientras ambos buscaban tener un hijo. La mujer descubrió que era portadora durante los controles médicos de un embarazo de mellizos.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la mujer, quien relató ante la Fiscalía que había conocido al acusado a fines de 2019. Desde 2021 convivían y habían decidido formar una familia, por lo que ella dejó de utilizar métodos anticonceptivos.

Fue durante los controles del embarazo cuando recibió el diagnóstico positivo de VIH. Según consta en la causa, el hombre sabía que tenía el virus desde 2016 y había interrumpido el tratamiento antirretroviral.

La investigación quedó a cargo de la titular de la UFI N° 7 de Bahía Blanca, Marina Lara. La jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías N° 4, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva del acusado por el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, en concurso ideal con lesiones graves.

Entre los elementos considerados por la Justicia estuvieron los antecedentes médicos del acusado y los testimonios de los profesionales que lo atendieron.

Una infectóloga declaró que había diagnosticado al hombre en 2016 y que, cuando volvió a verlo en 2018, había dejado de tomar la medicación.

La misma profesional señaló que, cuando el acusado acudió a una consulta junto a su pareja embarazada en 2021, tampoco se encontraba bajo tratamiento.

Al ser consultada sobre la posibilidad de transmisión del virus en esas condiciones, la médica respondió que, aunque no podía afirmarlo con certeza, existía una probabilidad de que pudiera transmitirlo.

La defensa cuestionó la acusación y sostuvo que, hasta el momento, no existe una prueba científica que permita determinar de manera concluyente que el acusado fue quien transmitió el VIH a la mujer.

Por ese motivo, planteó la importancia de realizar un estudio filogenético que permita comparar los virus.

Una segunda denuncia

La investigación también incorporó el testimonio de otra mujer que mantuvo una relación con el acusado entre 2023 y 2024. Según declaró, estuvo expuesta al virus sin conocer previamente el diagnóstico del hombre.

Sin embargo, la Justicia estableció una diferencia entre ambos episodios. La jueza consideró que no estaba suficientemente acreditado que el acusado hubiera abandonado el tratamiento durante ese segundo vínculo y, por ese motivo, rechazó dictar la prisión preventiva por ese hecho.

Además, durante ese período, un estudio realizado en mayo de 2024 había registrado una carga viral indetectable. La magistrada aclaró que esos resultados correspondían a un momento posterior al episodio investigado respecto de la primera denunciante.

El abogado de las denunciantes, Mariano Martínez, respaldó la decisión judicial y pidió preservar la identidad y la privacidad de las mujeres involucradas.

Según explicó, la mujer que recibió el diagnóstico durante el embarazo continúa bajo tratamiento médico.

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