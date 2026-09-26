El "Brad Pitt chaqueño": nació en Villa Ángela, vendía pan casero y hoy conquista las pasarelas como modelo

La historia del “Brad Pitt chaqueño” difiere un poco de los inicios del conocido hombre que acumula premios Oscar y Globos de Oro a lo largo de más de 35 años de carrera. Aunque el joven sea oriundo de Villa Ángela, un pueblo rural al sudoeste de la provincia de Chaco, y su padre no fuera dueño de una compañía de camiones ni su madre consejera familiar, hay algo que une a Exequiel Vasiloski con la estrella de Hollywood: su increíble semejanza con el laureado intérprete. De la incredulidad al modelaje, el joven argentino hoy se desempeña en las diferentes campañas de marcas de indumentaria y cosméticos luego de un pasado de trabajo y esfuerzo duro que lo llevó a este y otros anhelos próximos, como el que lo acerca aún más a su gemelo: actuar.