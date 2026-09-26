El "Brad Pitt chaqueño": nació en Villa Ángela, vendía pan casero y hoy conquista las pasarelas como modelo
De vender pan casero en Villa Ángela a actuar en plataformas de streaming: la historia de Exequiel Vasilovski, el joven chaco-argentino que conquistó la televisión por su impactante parecido con el galán de Hollywood.
Resumen para apurados
- Exequiel Vasilovski, chaqueño de 25 años apodado el Brad Pitt argentino, triunfa en el modelaje nacional gracias a su notable parecido con el reconocido actor de Hollywood.
- Oriundo de Villa Ángela, vendía pan casero y realizaba tareas rurales antes de ganar popularidad en 2022 tras presentarse en el programa televisivo Bienvenidos a bordo.
- Manejando su propia carrera, Vasilovski ya debutó en producciones de streaming como Max y busca consolidarse como un actor profesional con impronta propia en la industria.
La historia del “Brad Pitt chaqueño” difiere un poco de los inicios del conocido hombre que acumula premios Oscar y Globos de Oro a lo largo de más de 35 años de carrera. Aunque el joven sea oriundo de Villa Ángela, un pueblo rural al sudoeste de la provincia de Chaco, y su padre no fuera dueño de una compañía de camiones ni su madre consejera familiar, hay algo que une a Exequiel Vasiloski con la estrella de Hollywood: su increíble semejanza con el laureado intérprete. De la incredulidad al modelaje, el joven argentino hoy se desempeña en las diferentes campañas de marcas de indumentaria y cosméticos luego de un pasado de trabajo y esfuerzo duro que lo llevó a este y otros anhelos próximos, como el que lo acerca aún más a su gemelo: actuar.
Exequiel Vasiloski tiene más similitud con Brad Pitt que la de simplemente la apariencia. Nacido en Chaco hace 25 años en el pueblo de Villa Ángela, desde muy pequeño se dedicó a ayudar a la economía familiar. Al igual que el gran artista que debió luchar por sus metas luego de abandonar la universidad, Vasiloski se abocó al trabajo rural y a la venta de comida a domicilio, algo a lo que el protagónico de cine original también debió recurrir para costear sus aspiraciones. Así, el joven chaqueño entendió que el éxito se consigue tras el trabajo duro.
De la vida en el campo a las pasarelas
Hijo de un peón rural y de una ama de casa, la infancia de Exequiel transcurrió entre el esfuerzo cotidiano y las labores compartidas. De adolescente salía a vender pan casero y tortas fritas, hacía tareas de albañilería e incluso ayudaba en la limpieza de casas. Pese a que su entorno cercano siempre bromeaba con sus rasgos compartidos con la figura del cine de los 90, el joven mantenía los pies sobre la tierra. Sin embargo, su quijada marcada y su estampa no tardaron en abrirle un camino inesperado.
A los 15 años comenzó sus primeras experiencias en los desfiles locales, pero el verdadero punto de quiebre llegó en 2022, cuando decidió dar el salto a Buenos Aires. Su paso por el programa "Bienvenidos a bordo" catapultó su imagen al público masivo, que quedó impactado por su parecido con el estadounidense. A partir de allí, las invitaciones a ciclos televisivos, paneles de streaming y campañas fotográficas para distintas firmas de indumentaria y cosméticos se multiplicaron en tiempo récord.
El sueño firme de la actuación
Lejos de alejarse de sus raíces, Vasiloski remarca que los valores aprendidos en el campo son el motor principal de su perseverancia. Sin un agente que dirija su carrera y tomando sus propias decisiones laborales, hoy reúne miles de seguidores en sus redes sociales, donde reflexiona sobre su recorrido y persigue su propósito de consolidarse en el mundo del espectáculo.
El "Brad Pitt chaqueño" que afirma no haberse realizado ninguna cirugía ya dio sus primeros pasos en producciones para plataformas como Max y avanza firme hacia su próximo objetivo: dejar de ser una promesa de la moda para convertirse en un actor con sello propio.