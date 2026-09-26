El ingenio volvió a arder: diseño, memoria y arte entre las ruinas de San Pablo
Del miércoles 23 al sábado 26 de septiembre, el ex Ingenio San Pablo fue el plano de Walks of Design 2026. Allí, arquitectos, diseñadores y artistas encontraron un lugar para contar, con el cuerpo y con las manos, qué queda de la memoria industrial de Tucumán.
Resumen para apurados
- En Tucumán, artistas y diseñadores revitalizaron el ex Ingenio San Pablo con "Walks of Design 2026", una muestra para homenajear la memoria industrial local.
- Cerrado en 1989, el predio fabril permaneció en ruinas hasta que Espacio Dar y diversas marcas lo acondicionaron como un espacio efímero de arte e intervenciones.
- El evento, con fin solidario, consolida la reconversión patrimonial en la provincia y anticipa la continuidad de proyectos culturales y de diseño en 2027.
Un aro de luz gigante que para en seco a quien llega. Una silla flotante hecha de nudos flota en la sala. Más allá, bloques de yeso que alguna vez fueron un molde líquido y hoy son mueble, escultura, pregunta. Al fondo, las chimeneas se recortan contra la noche, iluminadas de rojo. El ex Ingenio San Pablo, que supo moler caña y después solo acumuló polvo y ruina, pasó cuatro noches de septiembre convertido en otra cosa: un cuerpo vivo, recorrido por mil personas que entraron con un paquete de fideos bajo el brazo y salieron sin saber muy bien qué habían visto.
El ingenio cerró definitivamente en 1989, después de una profunda crisis en 1987 y de un intento de los propios cañeros por sostenerlo hasta comienzos de los noventa. Desde entonces, la estructura quedó ahí, parada frente al tiempo, esperando una segunda vida. Esa espera es lo que Walks of Design 2026 vino a interrumpir.
La comisión que apostó a una ruina
El diseñador Omar Farhat conduce Espacio Dar desde 1999, aunque prefiere hablar en plural: "Trabajamos en equipo, somos un muy buen equipo que organiza esta muestra hace muchos años". Este año, dice, la particularidad estuvo en el edificio mismo: un galpón abandonado que hubo que limpiar y poner en valor para alojar una muestra efímera donde conviven diseño, arquitectura, arte y marcas del rubro.
La convocatoria sorprendió. "Por ahí venían buscando la cocina, el baño, el living, y se encuentran con una propuesta totalmente distinta, disruptiva", cuenta. En 2027 será el turno de Espacio Dar, de perfil más formal y centrado en interiorismo y paisajismo; Walks of Design continuará en los años intermedios con una propuesta más amplia.
Ana Inés Paz cuenta que la idea nació cuando uno de los integrantes de la comisión entró al edificio y descubrió sus posibilidades. "Sin escrúpulos dijimos: vamos, nos metemos en esta cosa tan novedosa", recuerda. La convocatoria reunió a arquitectos, interioristas, empresas y artistas en un predio que, hasta hace poco, era escombro, y hoy reúne a cerca de mil personas por noche. Nada de esto, aclara, hubiese sido posible sin el respaldo de las marcas: "Es un logro empresarial de todos lados, porque todo el mundo nos apoya".
El ingreso también tiene un costado solidario: quienes no pagan el bono de $10.000 pueden llevar alimentos no perecederos para el Hogar San Roque. Aceite, leche, edulcorante o mermelada son algunas de las opciones. En el espacio, además, la Universidad de San Pablo-T cedió un sector a sus estudiantes para realizar su primera intervención dentro de un evento profesional.
Volver al ingenio para volver a la infancia
Si hay una escena que resume la transformación de la memoria en materia, es el desfile del viernes. Adrián González, diseñador oriundo de San Pablo y radicado en Buenos Aires, presentó su colección "Zafra" en el mismo predio donde jugaba de chico.
"Básicamente la colección es como recordar, o recuerdos que tuve de niño", explica. Los tocados tienen forma de volantines y las modelos llevan plumas negras sobre el cuerpo, en referencia al hollín que caía cuando se prendía fuego al cañaveral recién cosechado.
"Mi bisabuelo, mis abuelos, mis tíos, prácticamente toda mi familia pasó por esta fábrica", cuenta González. Presentar allí su trabajo es, también, una manera de representarlos.
La dimensión performática encontró otra versión en "Limbo: Arquitectura del Vínculo", una instalación multidisciplinaria que reunió a 48 artistas bajo la dirección de Martín Piliponski. "Queríamos mostrar el cuerpo puesto en el espacio no sólo como hecho político, sino también como obra en sí misma", dice. La obra combina sonido, iluminación, escultura, moda y danza, y funciona durante cinco horas cada día de la muestra.
Esa idea de capas atraviesa buena parte del recorrido. Cerca de la entrada, un sector cubierto en acetato tornasol quiebra la luz en fragmentos de color, como si alguien hubiera partido al medio una geoda gigante. El espacio GEN reúne ladrillo, hierro, caña y vestigios recuperados para evocar la vieja chimenea. Lo que fue energía, vapor y trabajo, hoy es conocimiento, encuentro y circulación de ideas.
La muestra es efímera y el recorrido termina este domingo 27. Durante estos días, sin embargo, el ex Ingenio San Pablo permite ver cómo una estructura que parecía detenida puede volver a ser habitada sin borrar las huellas de lo que fue.
Para tener en cuenta antes de ir
El ingreso está permitido a partir de los 12 años. El predio conserva sectores de tierra y piedra, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo. Además de los stands de diseño, funcionan food trucks y un bar. El WOD Bus es gratuito durante sábado y domingo. Para subir, hay que llevar un alimento no perecedero a beneficio del Hogar San Roque.
El recorrido comienza en YB Design, sobre avenida Perón, y tiene cinco paradas: Av. Perón (YB Design); Av. Aconquija y Moreno; Solano Vera y Av. Aconquija (frente a Bonafide); Solano Vera y Camino de Sirga; y USPTEX Ingenio. Las salidas desde YB Design son a las 17, 18, 19, 20 y 21. El regreso desde USPTEX Ingenio será a las 23, una vez finalizado el evento.