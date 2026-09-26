El ingenio volvió a arder: diseño, memoria y arte entre las ruinas de San Pablo

Ana Inés Paz cuenta que la idea nació cuando uno de los integrantes de la comisión entró al edificio y descubrió sus posibilidades. "Sin escrúpulos dijimos: vamos, nos metemos en esta cosa tan novedosa", recuerda. La convocatoria reunió a arquitectos, interioristas, empresas y artistas en un predio que, hasta hace poco, era escombro, y hoy reúne a cerca de mil personas por noche. Nada de esto, aclara, hubiese sido posible sin el respaldo de las marcas: "Es un logro empresarial de todos lados, porque todo el mundo nos apoya".